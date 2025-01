Eccellenza: Rivadero calciatore Top fra i Dilettanti di Calabria

3 minuti per la lettura

È di nuovo Tomas Rivadero il protagonista Top fra i Dilettanti di Calabria nel torneo di Eccellenza. Il centrocampista della Dgs Praia Tortora, efficace e duttile come sempre, trova puntualmente il modo di lasciare il segno. Un assist, un cross, una punizione conquistata, un gol: lui il segno la lascia sempre. E poi tanto dinamismo e imprevedibilità. La squadra tirrenica torna a vincere grazie a lui e Rivadero è il leader della Top Ten della settimana del torneo di Eccellenza. A lui vanno i 10 punti del vincitore, secondo la solita classifica a scalare. I punti conquistati servono a formare la classifica generale. Nella Top Ten della 18ª giornata, Tomas Rivadero precede due difensori di peso ed esperienza. Se la Vigor ha la migliore difesa è anche perché lì dietro si può contare sulla solidità di Fabio De Nisi. E se è sempre difficile fare gol al Brancaleone, il merito è anche di Daniele Galletta. Un difensore esperto, una bandiera della squadra rossoblù. Gioca per il piacere di indossare la maglia del proprio paese. E fa sempre ottime cose.

Top Ten: la Calabria dei Dilettanti dietro Rivadero, De Nisi e Galletta premia i bomber e le sorprese

Nella top Ten guidata da Rivadero, bella sorpresa fra i Dilettanti di Calabria, spiccano quindi i goleador. La ReggioRavagnese rallenta in casa, però Baldeh segna con puntualità. La Paolana invece ribalta la Rossanese e ritrova l’Attilio Angotti dei giorni migliori. Due reti, una delle quali in acrobazia. Bene così. Bessa della Gioiese si conferma centrocampista con il vizio del gol. Si parlava prima di duttilità: anche con Macias si va sul sicuro. Lo spagnolo del Soriano rende bene in qualunque posizione. Con Lavecchia si va sul sicuro in termini di qualità e quantità. Dentro al campo sacrificio e testa alta. Giaquinto è fra i pochi superstiti del Castrovillari di inizio stagione. Annata complicata per i rossoneri, ma il centrocampista è uno che vale. Infine ecco Le Piane: questa classifica premia la costanza di rendimento. Se dovesse continuare così, lo rivedremo sicuramente in Top Ten. E con punteggi ancora più elevati, ovviamente!

Classifica generale: Rivadero avvicina i due battistrada

Nella Top Ten generale del torneo Dilettanti di Eccellenza, la Calabria saluta la fuga di Fioretti, Mercuri e Rivadero. Il centravanti della Vigor resta in vetta con 52 punti. Il portiere dell’Isola segue a 51 e Rivadero è terzo con 49 punti. Restano fermi Scoppetta della ReggioRavagnese a 36 e Bert della Dgs Praia Tortora a 30. Sale al 6° posto Baldeh della ReggioRavagnese con 29 punti. Quindi ecco Riconosciuto della Rossanese con 28 e Corno della Paolana con 27. Infine completano la Top Ten Romano del Bocale con 26 e Bongiorno della Rossanese con 25 punti.