Zarich in vetta alla 18ª Top Ten di Promozione B

La Top Ten numero 18 del girone B di Promozione è nel segno di Cristian Zarich. L’esterno d’attacco dello Stilomonasterace sublima una serie di prestazioni di alto livello, lasciando il segno nello scontro al vertice con il Gioiosa Jonica. Tanta sostanza, puntualmente, da parte di Zarich. Tanta corsa, molta quantità. E poi non manca certo la qualità. Corre parecchio e si sa rendere pericoloso quando è il momento di ripartire e concludere. Già 5 le reti in maglia gialloblù in 12 gare di campionato. Ex Locri e Cittanova, in Promozione B sa fare la differenza e mister Papaleo ne sa esaltare al meglio le caratteristiche. Lo Stilomonasterace non ha obblighi di promozione, eppure se la sta giocando alla grande. Ogni gara esce dal campo a testa alta, a prescindere dal risultato. Segno che il campo ha sempre detto qualcosa. Rendimento elevato da parte di tutti e proprio la costanza di rendimento è alla base della nostra Top Ten. Zarich è in ottima forma e lo Stilomonasterace porta a casa la seconda vittoria di giornata consecutiva. La volta scorsa aveva trionfato Ghergo.

Promozione B: dietro Zarich, la Top Ten nel segno di Morabito e Galluzzo.

Se Zarich è il vincitore della 18ª Top Ten stagionale di Promozione B, un plauso va ad altri due protagonisti. Morabito della Pro Pellaro è uno di quei calciatori che parlano poco, ma rendono tanto. La squadra di Verbaro vince il derby alla grande e il buon Giulio come sempre fa valere caparbietà e senso della posizione. Non ha saltato alcuna partita finora, per un rendimento sempre elevato. E poi c’è Giorgio Galluzzo. La Bovalinese sfiora il colpo a Rosarno. Lui non è particolarmente impegnato, ma dà sicurezza al reparto le volte in cui viene chiamato in causa. Fra i pali era e rimane una garanzia. Andando a scorrere la nostra Top, una nomination per Gullo ci sta tutta. Entra e segna, dimostrandosi letale in qualsiasi forma e momento, anche da subentrato. Sette gol pesanti per il centravanti dell’Atletico Maida. A proposito di reti, attenzione che se ingrana Davide Giglio sono guai per tutti. E intanto il Caraffa si è preso tre punti pesantissimi anche grazie al suo bomber. Già che ci siamo, nota di merito per Bellia, sempre del Caraffa, centrocampista con il vizio del gol. Un plauso spetta a Gligora dell’Africo: i suoi gol ogni anno li porta puntualmente a casa. Infine una menzione ci sta tutta per l’imprevedibilità di Giorgiò, la sostanza di Lupo e la caparbietà di Camps.

Gullo sale al 5° posto nella classifica generale

I dieci punti conseguiti da Zarich nella 18ª Top Ten di Promozione B fanno salire l’esterno dello Stilomonasterace in 20ª posizione. Nella Top Ten generale, invece, nulla cambia ai primi quattro posti. Comanda Carvajal del Val Gallico con 45 punti, davanti a Ghergo dello Stilomonasterace con 42. Completa il podio Piccolo del Capo Vaticano con 38 punti. A seguire Raso della Virtus Rosarno con 34 punti. In quinta posizione ecco la new entry rappresentata da Gullo dell’Atletico Maida con 32 punti. A quota 31 c’è Simigliani del Bianco e a 30 Sapone della Pro Pellaro. Bargas del Gioiosa resta fermo a 29. Infine ecco Alvarez della Virtus Rosarno e Galluzzo della Bovalinese con 27 punti.