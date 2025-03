Eccellenza: Diego Gonzalez fa volare il Brancaleone

3 minuti per la lettura

È Diego Gonzalez a far volare il Brancaleone nel torneo di Eccellenza. Precisiamolo subito: tutti, in casa rossoblù, meriterebbero una menzione particolare per quello che hanno fatto nell’ultimo periodo. La squadra di Marcianò ha conquistato 10 punti con le quattro big del campionato. Ma la scelta ricade su Gonzalez per vari motivi. Intanto perché l’esterno mancino argentino segna un altro gol pesante. Siamo già a quota 7: in poco meno di due stagioni in Calabria ha timbrato 14 volte fra Roccella e Brancaleone. Decisamente tanta roba per un esterno chiamato spesso a coprire tutta la fascia. Uno così, nella prossima stagione, farebbe comodo a numerose squadre di Serie D. Inoltre è da inizio campionato che le sue prestazioni sono sempre di un certo livello. Corre e copre. Chiude e riparte. Finalizza e fa gol. Un crack! E siccome la Top Ten del Quotidiano tiene in esame proprio il rendimento tenuto, allora Gonzalez non può mancare nella nostra classifica dei migliori. A lui vanno i dieci punti del leader di giornata. Il Brancaleone ha fatto un ottimo acquisto la scorsa estate. Tanti chilometri, tanta resa, tanto lavoro per la squadra. Un autentico protagonista, a sorpresa, del torneo di Eccellenza dove Diego Gonzalez si sta esaltando con il Brancaleone. Sta chiudendo il campionato alla grande. Questa, per lui, è la seconda vittoria di giornata.

LEGGI ANCHE: Eccellenza: l’argentino Gonzalez comanda la Top Ten numero 23

Brancaleone in evidenza con Diego Gonzalez ma l’Eccellenza ha altri protagonisti

Come abbiamo visto il torneo di Eccellenza ha trovato in Diego Gonzalez del Brancaleone un vero protagonista. Ma ci sono altri calciatori in bella evidenza. Come per esempio il centrocampista Vincenzo Curcio. Dai suoi piedi partono giocate interessanti e assist al bacio per i compagni. Come apre il gioco lui, in pochi in campionato. E anche Curcio sta terminando la stagione in bellezza. Da tempo anche Mirko Fiumara della Palmese è una certezza. I neroverdi di Bracco sono solidi e resistono anche in inferiorità numerica. Fra i migliori della settimana collochiamo Bongiorno della Rossanese e Habachi del Castrovillari. Gol pesanti per entrambi, ma pure la conferma di essere calciatori dal rendimento elevato. Con loro si va sul sicuro e lo stesso dicasi per Riconosciuto della Rossanese: spinge, copre, attacca, rientra. È ovunque. Baeza ha messo solidità nella difesa del Brancaleone. Le sue prove convincono sempre di più. In casa Bocale premiamo la tenacia e la consistenza di Silipigni. Torna Fioretti della Vigor nella Top Ten dopo un periodo di “appannamento”. Ma il gol alla Paolana è troppo pesante per non essere preso in considerazione. A chiudere ecco Angelo Guerrisi della Palmese: sta facendo davvero ottime cose.

Fioretti torna al comando della classifica generale

Ci sono delle novità nella Top Ten di Eccellenza nella settimana in cui torna in evidenza Diego Gonzalez del Brancaleone. Simone Fioretti si riprende il comando. Il bomber della Vigor è in vetta con 54 punti, ma in fila indiana c’è un terzetto agguerrito. Mercuri dell’Isola Capo Rizzuto, nel frattempo arrivato alla 14ª gara senza subire reti, è a quota 53. Un gradino più sotto, a 52, ecco sul podio Marco Riconosciuto. A 51 resta fermo Rivadero della Dgs Praia Tortora, penalizzato dal triplice turno di squalifica. A 48 c’è sempre Scoppetta del ReggioRavagnese e a 47 rimane fermo Romano del Bocale. In settima posizione ecco Clasadonte del Soriano con 40 punti. A 38 sale Gonzalez del Brancaleone: l’esterno argentino è quindi nella Top Ten generale dell’Eccellenza, in ottava posizione. Ritorna fra i migliori dieci Bongiorno della Rossanese con 36 punti e completa la Top Ten Baldeh della ReggioRavagnese con 34.