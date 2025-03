Eccellenza: l’argentino Gonzalez comanda la Top Ten numero 23

3 minuti per la lettura

La giornata numero 23 di Eccellenza va in archivio con Gonzalez in vetta alla Top Ten. L’argentino del Brancaleone sta disputando una stagione sopra le righe e lo si evince dal rendimento tenuto finora, sempre elevato. Il rendimento, che è alla base per far parte della Top Ten, premia l’esterno prelevato dal Roccella, subito a proprio agio nella grande famiglia del Brancaleone. Per Gonzalez, finora, 22 presenze e 6 reti. Niente male per un esterno mancino, chiamato a percorrere su e giù tutta la fascia. Nella scorsa stagione, con il Roccella, sette reti in Promozione. È vicino a uguagliare se stesso, fra l’altro in una categoria superiore. Contro Rossanese e Vigor, nel giro di pochi giorni, quattro punti d’oro per la squadra di Marcianò. Tutti bravi, ovviamente, ma una nota di merito va appunto a Diego Federico Gonzalez, classe 1997. Grande abnegazione da parte sua. Si è rivelato un ottimo acquisto, la scorsa estate. Prestazioni sempre di un certo rilievo e costanza di rendimento. Merita senza alcun dubbio la leadership settimanale della nostra classifica dei migliori.

Il podio delle Top Ten numero 23 vede Angotti e Staropoli dietro Gonzalez

L’argentino Gonzalez è quindi il leader della Top Ten di Eccellenza numero 23 in una giornata nella quale sono stati in diversi a mettersi in mostra. Fra questi il centravanti Attilio Angotti, il quale conferma il proprio strepitoso rendimento: nove gare e dieci reti. Trascina lui la Paolana alla vittoria in casa del Bocale. In terza posizione ecco Saverio Staropoli. È tornato ai livelli ai quali ci aveva abituato e, cosa che non guasta, ha ritrovato anche la strada della rete. Un centrocampista goleador di un certo peso, che tutti stanno notando e ammirando. Scorrendo la graduatoria dei migliori, riproponiamo Guerrisi della Gioiese. Il giovane classe 2005 non trema nel derby che si è giocato dinanzi al pubblico delle grandi occasioni. È fra le note liete del torneo di Eccellenza. A seguire ecco Khoris del Cittanova. Altro gol pesante. E quando segna lui, la squadra giallorossa va sempre a punti. In sesta posizione c’è Lavecchia della Palmese. Corona una bella prestazione con quella palombella vincente su punizione che evita il ko alla squadra neroverde. A seguire Santangelo della Paolana: la sua è una stagione di un certo spessore e fra l’altro è vicino alla doppia cifra. Sostanza e continuità di rendimento: Federico dell’Isola è una garanzia. Infine torna nella Top Ten dei più bravi Ientile del Cittanova, al solito una prova di grande sacrificio. A chiudere il difensore Cordova della ReggioRavagnese.

Top Ten: attenzione che arriva Angotti

Nella giornata numero 23 la Top Ten di Eccellenza premia Gonzalez, mentre per quanto riguarda la classifica generale, rimane immutata la parte alta. Comanda sempre Mercuri dell’Isola Capo Rizzuto con 53 punti davanti a Fioretti della Vigor Lamezia che insegue a 52 e a Rivadero della Dgs Praia Tortora a 51. In quarta posizione resta Scoppetta della ReggioRavagnese con 48 e subito dietro Riconosciuto della Rossanese con 47 e Romano del Bocale. Settimo è Clasadonte del Soriano con 40 punti. Entra a far parte della Top Ten generale di Eccellenza Angotti della Paolana, adesso ottavo con 32 punti. Segue Bert della Dgs Praia Tortora con 30 e chiude Baldeh della ReggioRavagnese con 29.