Dilettanti: il tecnico Malucchi sfonda il muro dei 600 punti in carriera

Un altro traguardo di rilievo raggiunto da parte di Serafino Malucchi, tecnico del Trebisacce, in grado di superare quota 600 punti in carriera. L’allenatore della matricola giallorossa, a sorpresa ma con merito vice capolista del campionato di Eccellenza, qualche settimana addietro aveva toccato quota 200 in tema di presenze sulla panchina della squadra jonica. Domenica scorsa, 26 ottobre del 2025, invece, grazie alla vittoria della sua squadra ai danni del Brancaleone, ha superato il muro dei 600 punti in carriera. Sono infatti 601 i punti ottenuti dal tecnico in 14 anni di attività. Ha iniziato a Roseto Capo Spulico con la Juvenilia Alto Jonio, in Prima categoria, nella stagione 2012/13 e poi ha alternato la parentesi rosetana con quella sulla panchina del Trebisacce. In totale 6 stagioni alla Juvenilia e otto, compresa quella attuale, a Trebisacce.

I numeri del tecnico Malucchi: fra i Dilettanti oltre 600 punti e tre promozioni

Per il tecnico Malucchi nei Dilettanti, fra Prima categoria, Promozione ed Eccellenza, ecco 358 gare di campionato, nella stagione regolare, con 172 vittorie, 85 pareggi e 101 sconfitte. Le sue squadre hanno realizzato 633 reti e ne hanno incassate 421. Al suo attivo tre campionati vinti: nel 2013/14 è salito dalla Prima categoria in Promozione con la Juvenilia Alto Jonio. Nel 2022/23 altra vittoria nel torneo di Prima categoria sulla panchina del Trebisacce, dove ha vinto anche il recente torneo di Promozione, edizione 2024/25. Adesso Serafino Malucchi sfonda il muro dei seicento punti in carriera e, soprattutto, continua a regalare tante belle emozioni alla piazza di Trebisacce.

