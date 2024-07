Un vibonese dietro l’app “Fantaculo”, riferimento per gli amanti del “Fantacalcio”

3 minuti per la lettura

Il progetto “Fantaculo”, di cinque ragazzi, tra cui uno vibonese, sta spopolando tra gli amanti del Fantacalcio, ecco la loro storia

VIBO VALENTIA – Affascinante quanto imprevedibile, il calcio è uno sport che non si può pronosticare ma solamente osservare, ammirandolo in ogni suo piccolo dettaglio. Così come per il rettangolo di gioco, questo vale anche per il lato più virtuale di questo gioco: il fantacalcio. E’ estate e il calciomercato imperversa, di conseguenza anche i “fanta-allenatori” sono vigili in ogni singola trattativa, alla ricerca del miglior colpo di fantacalcio per qualità-prezzo-rendimento.

Sono davvero tanti i fattori da calcolare nel gioco del fantacalcio dove non sempre conta la bravura (anzi il più delle volte è secondaria) ma ciò che è estremamente rilevante è la fortuna. Come fare dunque a “catturarla” e farla propria? C’è un’app che ormai da quattro anni si sta imponendo come la principale linea-guida di molti dei fanta-tecnici d’Italia ed è “Fantaculo.it”. Un’applicazione che si presenta come una rivoluzione matematico-calcistica e ideata, tra gli altri, anche dal giovane vibonese, originario di Briatico, Stefano Franzoni che insieme ad altri quattro professionisti (Alfredo Fantetti, Domenico Scalera, Antonio Pisante e Giovanni Marchese) hanno dato vita a tutto questo.

IL PROGETTO “FANTACULO” E LA PASSIONE PER IL “FANTACALCIO” COINVOLGONO ANCHE UN VIBONESE

Si tratta di ragazzi accomunati dalla passione per il fantacalcio, che hanno tutti quanti un passato accademico e professionale di rilievo, Stefano è un ingegnere informatico presso una startup straniera di successo, Alfredo con un dottorato in ingegneria meccanica attualmente si occupa di ricerca a Londra, Giovanni è un “data specialist” nel mondo dello sport, Antonio per anni ha gestito un hub di investimento per startup e attualmente supporta aziende nell’integrazione di Intelligenza artificiale e Domenico è Cto di un’altra startup di cui è fondatore.

Dietro questa interessante app, che calcola la fortuna delle squadre nelle rispettive leghe, i calendari incrociati, il rendimento del giocatore e tanto altro, c’è dietro un lavoro di calcolo professionale e complesso che spiega proprio lo stesso Stefano Franzoni: «Siamo una start-up nata quattro anni fa e composta da un gruppo di ingegneri e professionisti con la passione per questo gioco. Proprio durante un amichevole scambio di opinioni tra Alfredo e Giovanni, sul grado di fortuna delle rispettive squadre, è nata, quasi per gioco, l’idea di abbozzare un algoritmo che fosse capace di calcolare la componente fortuna. Da lì abbiamo iniziato a lavorare sulla creazione di un’applicazione web che è cresciuta rapidamente, arrivando ad oggi».

Ecco dunque le funzionalità e le caratteristiche dell’app: «Passando prima da un’analisi post-deduttiva, analizzando i dati al momento corrente della stagione, siamo arrivati successivamente a creare degli algoritmi predittivi di intelligenza artificiale. Esistono due versioni di “Fantaculo.it”, poiché c’è la versione gratuita che comprende il calcolo della fortuna o quello dei calendari incrociati. C’è poi la versione pro a pagamento che mette a disposizione i calcoli predittivi e tante altre funzionalità come la sezione aste, in cui supportiamo il fanta-allenatore consigliando chi acquistare, o la sezione asta-live in cui affianchiamo quest’ultimo nella costruzione della rosa».