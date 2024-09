1 minuto per la lettura

Armi da guerra, pistole, munizioni e droga, c’è tutto nell’arsenale scoperto a Mileto dai carabinieri nella frazione San Giovanni

MILETO (VIBO VALENTIA) – I Carabinieri della Stazione di Mileto hanno scoperto 3 arsenali nascosti tra la vegetazione in due casolari abbandonati nel territorio della frazione San Giovanni. Nel dettaglio, i militari hanno trovato un fucile da guerra FAL cal. 7,62, un fucile MAS cal. 7,50; 5 fucili calibro 12; una pistola automatica calibro 9×17; 2 fucili a canne mozze, una pistola cal. 22, una pistola da guerra in calibro 9, una pistola 9×21, una pistola in cal. 25 ed anche una pistola cal. 7,65. Migliaia cartucce di vario calibro. I carabinieri hanno sequestrato anche 800 gr di marijuana e di semi di canapa trovati insieme alle armi.

Le armi e le munizioni dell’arsenale scoperto nella frazione di Mileto erano nascoste con cura per evitare il rilevamento. Dopo il ritrovamento i militari hanno avviato le indagini, coordinate dalla procura della Repubblica di Vibo Valentia guidata da Camillo Falvo, per identificare i responsabili di questo deposito clandestino e verificare se le armi siano state impiegate o destinate a operazioni criminali sul territorio.

L’esame delle armi e munizioni prevede anche il supporto di accertamenti tecnico-balistici dei Carabinieri del Sis del Comando Provinciale che potrebbero rivelare importanti dettagli sull’origine e confermare se gli armamenti siano già stati utilizzati o destinati a operazioni criminali.