Joppolo, dopo oltre due anni di chiusura per frana al via i lavori sulla Strada provinciale 24

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Sono iniziati, a due anni dalla chiusura, i lavori di messa in sicurezza della Strada provinciale 24, nel tratto interessato da una frana all’interno del centro abitato di Caroniti, frazione di Joppolo

JOPPOLO – Dopo oltre due anni di chiusura, sono finalmente iniziati i lavori di messa in sicurezza della Strada provinciale 24, nel tratto interessato dal cedimento della sede stradale all’interno del centro abitato di Caroniti, frazione di Joppolo.

L’intervento riguarda un’arteria considerata strategica per i collegamenti tra il territorio del Monte Poro, Caroniti e Joppolo. La chiusura della strada, avvenuta nel marzo 2024, ha costretto per lungo tempo residenti, lavoratori e automobilisti a utilizzare percorsi alternativi, con conseguenti disagi e un significativo allungamento dei tempi di percorrenza. Sul posto, per verificare l’avvio del cantiere, sono stati il consigliere provinciale Franco Barbalace, delegato dal presidente della Provincia alla Pianificazione territoriale, il sindaco di Joppolo Giuseppe Dato, il vicesindaco Salvatore Burzì e il consigliere comunale di Spilinga delegato al territorio del Monte Poro, Gennaro Borzì.

L’AMMONTARE DEI LAVORI E’ DI 600MILA EURO

I lavori, finanziati con 600mila euro, sono destinati alla messa in sicurezza del tratto interessato dal cedimento e alla riapertura del collegamento. L’avvio del cantiere arriva dopo la fase amministrativa e la gara d’appalto, il cui espletamento era stato comunicato nei mesi scorsi. «Da consigliere provinciale, delegato dal presidente alla Pianificazione territoriale e unico rappresentante sul territorio, mi preme comunicare questa importantissima notizia, attesa da tempo con grande interesse – afferma Barbalace – Non si tratta di una strada qualunque – aggiunge –. La SP 24 rappresenta un collegamento fondamentale tra il territorio del Monte Poro, la frazione di Caroniti e Joppolo. La sua chiusura ha di fatto interrotto questo collegamento, costringendo cittadini, lavoratori e quanti quotidianamente percorrono questa arteria a utilizzare percorsi alternativi molto più lunghi».

BARBALACE LODA L’IMPEGNO ASSUNTO DALLA PROVINCIA DI VIBO

L’amministratore locale sottolinea quindi il passaggio dalla programmazione all’apertura effettiva del cantiere: «Oggi, finalmente, qualcosa si muove concretamente», evidenzia, ringraziando il presidente della Provincia Corrado L’Andolina per l’impegno assunto e gli uffici dell’ente, a partire dal dirigente, per il lavoro svolto, e assicura inoltre che seguirà l’intervento fino alla conclusione: «Da consigliere provinciale e amministratore presente sul territorio, continuerò a seguire l’intervento fino alla sua conclusione». Il prossimo obiettivo indicato dagli amministratori è quindi quello di completare i lavori e restituire alla viabilità una strada rimasta chiusa per oltre due anni, ripristinando un collegamento ritenuto essenziale per le comunità del Monte Poro e dell’area di Joppolo.