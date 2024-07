Rinascita-Scott, la Dda deposita l’appello per 67 persone

4 minuti per la lettura

Nel maxiprocesso Rinascita-Scott proposto l’appello per 67 persone: figurano nella lista gli assolti Callipo, De Filippis, Alfredo Lo Bianco ma anche quelli con condanne ritenute non congrue rispetto alle richieste di pena avanzate come Giamborino, Naselli, Pittelli, Tripodi. Diventa definitiva l’assoluzione di Luigi Incarnato

VIBO VALENTIA – Gianluca Callipo, Alfredo Lo Bianco, Vincenzo De Filippis, Pietro Giamborino, Giorgio Naselli. Sono queste alcune delle 63 persone nei confronti delle quali la Dda di Catanzaro ha proposto Appello davanti la Corte. Si tratta di figure assolte completamente o in parte nel corso del primo grado del maxiprocesso “Rinascita-Scott” che il 20 novembre del 2023 conclusosi con 207 condanne e 131 assoluzioni. E tra queste avevano fatto rumore quelle dell’ex sindaco di Pizzo, dell’ex assessore regionale Luigi Incarnato (la cui assoluzione non appellata diventa definitiva), dei due ex assessore di Vibo, De Filippis e Lo Bianco, dell’ex comandante della Municipale di Pizzo, Enrico Caria.

Tra le forti differenze tra richiesta e pena inflitta c’erano quelle del comandante dell’Arma, Giorgio Naselli (8 anni la richiesta contro i 2 anni e mezzo inflitti), dell’ex consigliere regionale Giamborino (chiesti 20 anni; inflitti 1 anno e 6 mesi), del carabiniere Antonio Ventura (18 anni – 5 anni e 6 mesi), del funzionario del Tribunale di Vibo, Danilo Tripodi (17 anni – 1 anno). Richiesta di appello anche per Saverio Razionale, condannato a 30 anni in primo grado, per l’avvocato Giancarlo Pittelli (11 anni a fronte dei 17 richiesti),

Definitive, per lo stesso motivo di quella di Incarnato, anche le assoluzioni di altre 64 persone, mentre agli appelli della Distrettuale si aggiungeranno quelli degli imputati condannati in primo grado.

Questi dunque le figure nei confronti delle quali la Dda ha depositato ricorso in Appello.

Bruno Barba, 40 anni, di Vibo (assolto)

Nicola Barba, 72 anni, di Vibo (3 anni e 8000)

Antonino Barbieri, alias Carnera, 65 anni, di Cessaniti (assolto)

Michele Bonavota, 55 anni, di Sant’Onofrio (4 anni)

Gianluca Callipo, 42 anni, di Pizzo (assolto)

Enrico Caria, 68 anni, di Pizzo, Assolto

Francesco Cracolici, 48 anni, di Maierato, (18 anni)

Giuseppe Cugliari, 31 anni, di Sant’Onofrio (assolto)

Raffaele Cugliari, 48 anni, di Sant’Onofrio (assolto)

Antonio Emiliano Curello, 51 anni, di Vibo (16 anni)

Saverio Curello, 46 anni, di Vibo (16 anni)

Nazzarno Antonio Curello, 63 anni, di Vibo (16 anni e 8 mesi)

Giuseppe D’Andrea, alias “Coscia d’agneiu”, 66 anni, di Vibo (assolto)

Paola De Caria, 53 anni, di Pizzo (assolta)

Vincenzo De Filippis, 53 anni, di Vibo (assolto)

Alfredo Antonio Lo Bianco, 65 anni, di Vibo (assolto)

Orazio Lo Bianco, 50 anni, di Vibo (22 anni)

Mario De Rito, 50 anni, di Vibo (10 anni e 4 mesi)

Antonio Delfino, 50 anni, di Reggio Calabria (9 anni)

Domenico Febbraro, 31 anni, di Vibo (4 anni)

Giuseppe Fortuna, 61 anni, di Vibo (4 anni e 6 mesi)

Domenico Franzone, alias “Chianozzo”, 67 anni, di Vibo (assolto)

Nicola Fusca, 52 anni, di Cessaniti (assolto)

Leonardo Fusca, 58 anni, di Cessaniti (assolto)

Raffaele Galloro, 52 anni, di Pizzo (5 anni)

Maurizio Pantaleo Garisto, 42 anni, di Carate Brianza (4 anni)

Luigi Garofalo, 66 anni, di Rende, (3 anni e 5 mesi)

Pietro Giamborino, 67 anni, di Piscopio (1 anno e 6 mesi)

Leonardo Greco, 45 anni, di Vibo (assolto)

Antonio Guastalegname, 56 anni, di Vibo (7 anni)

Francesco Isolabella, 75 anni, di Pizzo (2 anni)

Daniele Nazzareno Lagrotteria, 29 anni, di Vibo (5 anni)

Antonio Lo Bianco, alias “Caprina”, 64 anni, di Vibo (assolto)

Carmelo Lo Bianco, 52 anni, di Vibo (assolto)

Domenico Lo Bianco, 62 anni, di Vibo (7 anni)

Vincenzo Lo Gatto, 43 anni, di Vibo (assolto)

Elisabetta Lo Iacono, 54 anni, di Siracusa (assolta)

Gaetano Loschiavo, 36 anni, di Vibo (1° anni)

Michele pio Maximiliano Macrì, 29 anni, di Vibo (8 anni e 9 mesi)

Pasquale Marino, 41 anni, di Pizzo (assolto)

Salvatore Francesco Mazzotta, 34 anni, di Soriano (23 anni)

Giorgio Naselli, 57 anni, di Piacenza (2 anni e 6 mesi)

Damiano Pardea, 39 anni, di Vibo (assolto)

Giancarlo Pittelli, 71 anni, di Catanzaro (11 anni)

Francesco Michelino Patania, alias Cicciobello, 73 anni, di Vibo (assolto)

Francesco Paternò, 33 anni, di Vibo (12 anni)

Antonio Prestia, 56 anni, di San Calogero (16 anni)