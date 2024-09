4 minuti per la lettura

La sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro nei confronti degli imputati al processo “Imponimento” contro il clan Anello-Fruci, imprenditori ed esponenti delle forze dell’ordine

VIBO VALENTIA – Si conclude con 20 assoluzioni, tra le quali anche di personaggi di spessore della criminalità vibonese, quattro prescrizioni, numerose rideterminazioni di pena rispetto al primo grado, e 23 conferme della sentenza emessa dal gup distrettuale, il secondo atto del processo “Imponimento” scaturito dal filone celebrato con rito abbreviato contro i clan del vibonese. Il procuratore vicario Vincenzo Capomolla e il sostituto procuratore generale Raffaela Sforza, al termine della loro requisitoria avevano avuto la mano pesante e di conseguenza avevano chiesto la condanna degli imputati in particolare per sette di loro avevano avanzato anche pene maggiori rispetto al primo grado; tuttavia la corte d’Appello di Catanzaro, presieduta da Loredana De Franco, è stata di diverso avviso.

ASSOLUZIONI E CONDANNE NEI CLAN

Spiccano, pertanto, le assoluzioni di Vincenzo Barba, alias “il musichiere”, considerato elemento di spicco della criminalità vibonese, Domenico Bonavota, ritenuto il vertice dell’omonima consorteria di Sant’Onofrio, Filippo Catania (9 anni e 6 mesi in primo grado), altro soggetto indicato quale appartenente al clan Lo Bianco, così come Paolino Lo Bianco (9 anni e 6 mesi nel precedente giudizio), entrambi difesi dall’avvocato Salvatore Pronestì. Verdetto assolutorio, inoltre, pronunciato per l’imprenditore-avvocato Vincenzo Renda (avv. Diego Brancia e Francesco Gambardella) e il dirigente regionale Serafino Nero mentre per alcuni imputati la Corte ha accolto l’appello della Dda catanzarese infliggendo pene maggiori rispetto a quelle del primo grado come ad esempio per il funzionario della Gdf Domenico, Bretti. Confermati, invece, i 20 anni per il boss di Filadelfia, Rocco Anello e pene comunque elevate per Francesco Antonio Anello, i fratelli Vincenzo e Giuseppe Fruci, Daniele Prestanicola e Teodoro Mancari.

L’indagine della Dda di Catanzaro da cui scaturì il processo “Imponimento” arrivato, quindi, a sentenza, il cui blitz scattò a metà del 2020, punta a fare luce sulle attività illecite del clan Anello di Filadelfia e delle consorterie alleate su una vasta porzione di territorio a cavallo tra il Vibonese, l’hinterland lametino e parte dell’entroterra catanzarese. Nel processo compaiono non soltanto esponenti di spicco della ‘ndrangheta vibonese, come i Bonavota di Sant’Onofrio, i Cracolici di Maierato, i Barba-Lo Bianco di Vibo, ma anche politici, funzionari pubblici, imprenditori, avvocati ed esponenti delle forze dell’ordine che negli anni avrebbero favorito la consorteria criminale di Filadelfia fino a renderla una delle più potenti della provincia di Vibo e dell’area tra Curinga e Acconia e territori limitrofi. Il primo grado del filone in ordinario di “Imponimento“ si è concluso nei mesi scorsi

LA SENTENZA D’APPELLO DEL PROCESSO “IMPONIMENTO” NEL DETTAGLIO