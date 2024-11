Operazione Olimpo, il presunto boss Bonavita lascia il carcere per i domiciliari

1 minuto per la lettura

Attenuazione della misura cautelare per il presunto boss di ‘ndrangheta di Briatico Armando Bonavita che passa dal carcere agli arresti domiciliari

BRIATICO (VIBO VALENTIA) – Ha lasciato il carcere per passare alla misura cautelare degli arresti domiciliari Armando Bonavita, 45 anni, di Briatico, indicato dalla Direzione distrettuale antimafia quale vertice dell’omonimo clan di ‘ndrangheta di Briatico nel Vibonese. L’uomo era stato arrestato e successivamente trasferito in carcere in applicazione dell’ordinanza del gip nel gennaio del 2023 nell’ambito dell’operazione Olimpo condotta dalla Squadra Mobile di Vibo Valentia.

A prendere la decisione il Tribunale del Riesame di Catanzaro che ha, infatti, accolto il ricorso presentato dagli avvocati della difesa Giovanni Vecchio e Bruno Vallelunga. I due legali hanno puntato ad ottenere, riuscendoci, una attenuazione della misura cautelare adottata nei confronto del proprio assistito dopo un precedente annullamento con rinvio dell’ordinanza di custodia ad opera della Corte di Cassazione.

Armando Bonavita, figlio del defunto presunto boss di Briatico Pino Bonavita, allo stato attuale risulta imputato dinanzi al Tribunale collegiale di Vibo Valentia nell’ambito del maxiprocesso nato dall’unione delle inchieste che hanno portato alle operazioni Maestrale-Carthago, Olimpo e Imperium. Nello specifico, il 45enne è accusato a vario titolo dei reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, con l’aggravante di essere uno dei presunti promotore dell’organizzazione e in particolare del clan che dalle indagini della Dda risulta attivo a Briatico. Inoltre Bonavita è accusato di estorsione aggravata dall’esecuzione del crimine mediante un metodo mafioso.