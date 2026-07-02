Processo “Maestrale”, i dettagli della sentenza di primo grado

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La sentenza di primo grado del processo “Maestrale-Imperium-Olimpo” da un lato riconosce responsabilità pesanti per diversi imputati ritenuti vertici e gregari dei clan del Vibonese, ma dall’altro ridimensiona sia l’impalcatura per altri di quegli esponenti e soprattutto ridisegna il fattore dei rapporti esterni che vedeva accusati professionisti, imprenditori, amministratori pubblici, sanità, politica e presunti colletti bianchi, usciti per una grande maggioranza assolti

VIBO VALENTIA – Non si è ancora spenta l’eco della sentenza di primo grado del processo “Maestrale-Imperium-Olimpo” che ha cristallizzato 99 assoluzioni, 3 non luoghi a procedere e 79 condanne. Il verdetto pronunciato ieri (1 luglio 2026) dal presidente del Tribunale Collegiale, Rossella Maiorana, ha di fatto sancito due aspetti: da un lato tiene tutto sommato l’impalcatura accusatoria nei confronti di una parte dei presunti vertici e gregari dei clan vibonesi alla sbarra, dall’altra invece naufragano le accuse nei confronti dei professionisti e imprenditori del territorio.

LA SENTENZA DI “MAESTRALE” PER MANCUSO, ACCORINTI E ALTRI

Per quanto concerne il primo aspetto ci sono da segnalare le condanne nei confronti di Luigi Mancuso (13 anni contro i 12 chiesti dalla Dda di Catanzaro), considerato il vertice della ‘Ndrangheta del Vibonese, di Giuseppe Antonio Accorinti (12 anni e 7 mesi contro i 18 richiesti), ritenuto boss della Locale di ’ndrangheta di Zungri, di Pasquale Pititto (20 anni contro 21) e Salvatore Pititto (16 anni a fronte dei 22 avanzati), Armando Galati (21 anni) e Rocco Galati (16 anni contro i 17 richiesti), Paolo Mesiano (11 a fronte dei 17) e Antonio Mesiano (17 anni contro 21 avanzati), Salvatore Prostamo (6 anni e 6 mesi) e Saverio Prostamo (9 anni e 10 mesi contro i 12 richiesti), e infine Fortunato Tavella (16 anni 8 mesi contro i 21 richiesti), tutti posti dagli inquirenti a capo delle varie ’ndrine di Mileto.

LE CONDANNE PER I PRESUNTI VERTICI E GREGARI DEGLI ALTRI CLAN

E ancora condanne per Francesco Barbieri (cl.’65) (13 anni e 9 mesi contro 25 invocati dall’accusa), Francesco Barbieri (cl. 2001) (17 anni contro i 20 richiesti), Michelangelo Barbieri per il territorio di Cessaniti, mentre la pena più alta è andata a Giuseppe Armando Bonavita (22 anni) ritenuto esponente del clan Accorinti di Zungri con influenze su Briatico. E restando a Briatico, la sentenza recita 16 anni e 3 mesi (chiesti 19) per Emanuele Melluso e 16 anni per Simone Melluso (contro i 18 anni e mezzo). Nel territorio di San Gregorio si annovera la condanna per Francesco Fiarè, alias “il dentista”, a 17 anni.

Elevate anche le pene inflitte a Salvatore Ascone (18 anni) e Paolo Ripepi (18 anni) ritenuti esponenti del clan Mancuso di Limbadi. Condanne anche per i presunti esponenti della cosca La Rosa di Tropea con Alessandro (17 anni) e Pasquale (6 anni e 8 mesi). Infine condanna pesante per l’imprenditore ritenuto vicino al locale di Mileto Domenico Colloca, alias “mubba”: 17 anni.

LE ASSOLUZIONI ECLATANTI DELLA SENTENZA

A questo, tuttavia, fanno da contraltare alcune eclatanti assoluzioni: tra le quali spiccano quelle di Pantaleone Mancuso, alias Scarpuni (chiesti 4 anni e 6 mesi), Domenico La Rosa, alias “Zi Micu”, (richiesta di 19 anni). Domenico Bonavota (8 anni e sei mesi avanzati dalla Dda), Filippo Niglia (16 anni e mezzo anni invocati). E cadono anche le accuse a carico di Benito Tavella (chiesti 17 anni) e Rocco Tavella (chiesti 18 anni) di Mileto.

ACCUSE QUASI INTERAMENTE CADUTE PER LA ‘NDRANGHETA DI MILETO

E soffermandoci proprio sull’articolazione di ndrangheta operante a Mileto, Paravati e San Giovanni di Mileto, Comparni e Calabrò, la sentenza del Tribunale di Vibo ha portato a non poche assoluzioni: quelle di Fortunato Galati, per il quale la Dda aveva chiesto 24 anni; Domenico Galati classe ’50, destinatario di una richiesta a 22 anni; Domenico Galati classe ’84, per il quale la pubblica accusa aveva chiesto 19 anni; e Salvatore Galati, detto “Turi”, nei cui confronti la Dda aveva invocato 20 anni.

Stessa sorte anche per gli esponenti della cosiddetta “mafia del pane”: Fortunato Mesiano (avv. Leopoldo Marchese e Francesco Calabrese), Francesco Mesiano, detto “Franco” (avv. Michelangelo Miceli e Calabrese), entrambi destinatari di richieste a 21 anni, e Pasquale Mesiano, alias “Pitiridi” (avv. Miceli e Marchese), per il quale la richiesta era stata di 20 anni. Tutti titolari di un panificio a Mileto per i quali adesso “la sentenza ha restituito dignità all’attività commerciale visto che buona parte del processo faceva riferimento alla cosiddetta “mafia del pane””, hanno commentato i legali dei tre imputati assolti.

IL CAPITOLO DEI PROFESSIONISTI ASSOLTI NEL PROCESSO “MAESTRALE”

Per quanto riguarda, poi, il secondo aspetto, quello dei cosiddetti “colletti bianchi”, la sentenza ha sancito la caduta totale delle accuse per una parte rilevante degli imputati a processo, ridisegnando di fatto i presunti rapporti tra criminalità organizzata, mondo delle professioni, pubblica amministrazione, imprenditoria e sanità.

Tra le assoluzioni più eclatanti spicca indubbiamente quella di Cesare Pasqua (“il fatto non sussiste”), ex capo del Dipartimento Prevenzione dell’Asp di Vibo Valentia nei cui confronti l’accusa aveva chiesto 14 anni per l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa ed altri reati. Il Tribunale però ha accolto le tesi degli avvocati Giuseppe Bagnato e Vincenzo Pasqua. Allo stesso modo, escono nuovamente assolti i fratelli Francescantonio ed Emanuele Stillitani, imprenditori del settore turistico (anche per loro “il fatto non sussiste”) per i quali la Dda aveva invocato una pena rispettivamente a 9 e 8 anni.

Accuse crollate anche per Raffaele Corigliano, imprenditore legato al settore dei supermercati, e per l’architetto Francesco Barone (per entrambi chiesti 8 anni). Stessa sorte per tre avvocati a processo: Daniela Marina Garisto, Joan Azzurra Pelaggi e Francesco Stilo. Per la prima la Dda aveva chiesto 12 anni, per la seconda 6 anni, per il terzo, infine, 8 anni e 6 mesi.

All’esito della sentenza del processo “Maestrale-Imperium-Olimpo” l’avvocato Giuseppe Di Renzo ha rilasciato una dichiarazione “Mi corre l’obbligo di commentare il verdetto del Tribunale Collegiale di Vibo Valentia al precipuo fine di esprimere, non già la soddisfazione di questo difensore per il notevolissimo risultato pur conseguito (9 clienti assolti), quanto, soprattutto, sincera e convinta deferenza per il distacco e l’autentica terzietà dimostrata, nella concretezza, dal Collegio giudicante. Per dare il senso e la portata della pronuncia in commento, segnalo che oltre il 70 % delle persone rappresentate ha riportato pronunciamento pienamente assolutorio e, ciò nonostante, si trattasse di posizioni apicali, astrattamente molto esposte e per le quali la Procura Distrettuale aveva fatto richieste di pena ingentissime, sostanzialmente tutte intono agli anni 20 (se non di più)”.

Tra gli assolti Di Renzo menziona Antonio e Domenico Galati, Domenico e Rocco Iannello, Marco Startari, Joan Azzurra Pelaggi, Maria Carmela Ciconte, Rodolfo e Leonardo Vacatello, evidenziando al contempo che le “residue posizioni sono state tutte radicalmente rimaneggiate in termini edittali dal Collegio e, in alcuni casi, imputati sottoposti al regime differenziato ex art. 41 bis dell’Ordinamento Penitenziario (Michele Silvano Mazzeo), in ragione delle risultanze di questo procedimento, sono stati assolti dalla contestazione di associazione mafiosa con ruolo verticistico. Anche la posizione dell’Avv. Pelaggi è stata terminata positivamente dal Collegio giudicante con pronunciamento ampiamente assolutorio. Tendo a ritenere che d’ora innanzi, anche sulla presa d’atto di ciò che è accaduto in questo procedimento, ogni forma di elefantiasi processuale vada oculatamente evitata”, ha concluso Di Renzo.