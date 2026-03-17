Processo Maestrale: la Dda chiede 1.800 anni di carcere

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Si è conclusa la requisitoria dei pm della Dda di Catanzaro, che chiede 1800 anni di carcere complessivi, nei confronti dei 182 imputati nel filone ordinario del processo “Maestrale-Imperium-Olimpo”, in corso di svolgimento presso l’aula bunker del Tribunale di Vibo, ritenuti appartenenti o comunque vicini ai maggiori clan di ‘ndrangheta del Vibonese.

VIBO VALENTIA – Si è conclusa, dopo una dozzina di udienze la requisitoria dei tre pm della Dda di Catanzaro, Annamaria Frustaci, Irene Crea e Andrea Buzzelli, al processo “Maestrale-Imperium-Olimpo” che vede imputate 182 persone accusate a vario titolo di associazione mafiosa, armi, estorsioni, intestazione fittizia di beni e società nonché usura, minacce con l’aggravante delle modalità mafiose. Si tratta di persone ritenute dagli investigatori legate ai maggiori clan del territorio vibonese: dai Mancuso di Limbadi ai La Rosa di Tropea, dagli Accorinti di Zungri e Briatico fino a Mesiano, Prostamo, Pititto, Tavella, Iannello di Mileto e frazioni.

La lettura delle richieste, ad opera del pm Frustaci, nell’aula bunker gremita e davanti al tribunale collegiale presieduto dal giudice Rossella Maiorana) a latere Rosa Maria Pisano e Luca Brunetti) ha impiegato circa 50 minuti.

TUTTE LE RICHIESTE DI PENA

Ambrogio Accorinti: 3 anni e 6 mesi

Giuseppe Antonio Accorinti: 18 anni e 10mila euro

Pasquale Accorinti: 6 anni e 3 mesi

Vincenzo Francesco Accorinti: 17 anni

Saveria Angiò: 1 anno e 4 mesi

Domenico Antonio Arena: 8 anni e 6mila euro

Giuseppe Arena: non doversi procedere (bis in idem)

Imad Arif: Assoluzione non aver commesso il fatto

Rocco Ascone: 5 anni e 8mila euro

Salvatore Ascone: 24 anni

Francesco Barbieri (cl. ’65): 25 anni e 15mila euro

Francesco Barbieri (cl. ’88): 6 anni e 6 mesi e 4mila

Francesco Barbieri (cl. ’2001): 20 anni

Giuseppe Barbieri (cl.’92): 15 anni e 12mila euro

Michelangelo Barbieri (cl.’93): 12 anni e 10mila euro

Elena Barillà: 4 anni e 6 mesi

Luigi Barillari: 18 anni

Francesco Barone: 8 anni e 6mila euro

Angelo Bartone: 21 anni

Fortunato Bartone: 17 anni

Pietro Giuseppe Bellocco: 12 anni e 10mila euro

Teodosia Blasimme: 4 anni

Giuseppe Armando Bonavita: 27 anni

Roberta Bonavita: 17 anni e 6 mesi

Domenico Bonavota: 8 anni e 6 mesi e 7mila euro

Pierluigi Bontempo: 4 anni

Marco Borello: 17 anni

Rodolfo Bova: 5 anni

Isidoro Buccafusca: 4 anni e 6 mesi

Francesco Callisto: 1 anno e 3mila euro

Filippina Carà: 4 anni e 6 mesi

Angelo Carrieri: 3 anni

Tommasina Certo: 16 anni

Domenico Cichello: 10 anni e 10mila euro

Nazzareno Cichello: 1 anni e 6 mesi

Rocco Cichello: 6 anni e 5mila euro

Domenico Antonio Ciconte: 17 anni

Maria Carmela Ciconte: 6 anni e 6 mesi e 26mila euro

Lucia Colacchio: 3 anni e 6 mesi

Domenico Colloca: 21 anni

Agatino Conti: 10 anni e 6 mesi

Domenico Cordì: 4 anni e 6 mesi

Raffaele Corigliano (cl.’67): 8 anni

Raffaele Corigliano (cl.’2000): 4 anni e 3mila euro

Pietro Corso: 18 anni

Gregorio Coscarella: 18 anni e 6 mesi

Giovanna Crisafulli: 4 anni e 6 mesi

Vincenzo Crudo: 8 anni e 6mila euro

Francesco Cutrì: assoluzione per non aver commesso il fatto

Giuseppe D’Andrea: 6 anni

Giuseppe D’Angelo: assoluzione insufficienza di prove

Lorenzo De Lorenzo: prescrizione

Gaetano De Luise: 5 anni e 4mila euro

Fabio De Marzo: 4 anni

Giuseppe Di Masi: 4 anni

Francesco Falsaperna: 10 anni e 6 mesi

Angelo Familiari: 6 anni

Fialek Damian Zbignew: 16 anni e 6 mesi

Francesco Fiarè: 17 anni

Antonino Fiorillo: 8 anni e 6mila euro

Domenico Fonti: 10 anni e 6 mesi

Giuseppe Fonti: 10 anni e 6 mesi

Massimo Fortuna: 3 anni e 5mila euro

Nicola Fusca: 10 anni e 6 mesi e 8mila euro

Rocco Gagliardi: 18 anni

Antonio Galati: 16 anni

Armando Galati: 25 anni

Domenico Galati (Cl.’50): 22 anni

Domenico Galati (cl.’84): 19 anni

Fortunato Galati: 24 anni

Rocco Galati: 17 anni

Salvatore Galati (cl.’55): 20 anni

Francesco Gargano: 10 anni e 8mila euro

Daniela Garisto: 12 anni

Costantino Gaudioso: 20 anni

Gregorio Giofrè: 15 anni

Carlo Giogrè: 3 anni e 5mila euro

Antonio Leone Grasso: 10 anni e 6 mesi

Biagio Salvatore Grasso: 10 anni e 6 mesi

Marco Greco: 6 anni e 3mila euro

Antonio Grillo: 6 anni e 3mila euro

Francesco Grillo: 6 anni e 8 mila euro

Marcello Guerino: 8 anni e 6mila euro

Domenico Imbalzano: assoluzione insufficienza di prove

Domenico Iannello: 17 anni

Rocco Iannello: 17 anni

Antonino La Bella: 6 anni

Giuseppe La Piana: 4 anni e 5mila euro

Rosario La Rocca: 3 anni

Domenico La Rosa: 19 anni

Alessandro La Rosa: 18 anni e 6 mesi

Pasquale La Rosa: 6 anni e 6 mesi e 4mila euro

Francesco Lo Scalzo: 10 anni e 8mila euro

Francesco Loiacono: 6 anni e 5mila euro

Luigi Mancuso: 12 anni

Pantaleone Mancuso (“Scarpuni”): 4 anni e 6 mesi

Aldo Mangialavori: 5 anni e 2mila euro

Fabio Marcello: 16 anni e 6 mesi

Rosa Marchese: 6 anni e 3mila euro

Damiano Marrella: 4 anni e 6 mesi

Francesco Triburzio Massara: 1 anni e 6 mesi

Aldo Mazzella: 3 anni

Clemente Mazzeo: 12 anni

Filippo Mazzeo: 6 anni e 6mila euro

Michele Silvano Mazzeo: 18 anni

Emanuele Melluso: 19 anni

Simone Melluso: 18 anni e 6 mesi

Salvatore Antonio Mesiano: 21 anni

Fortunato Mesiano: 21 anni

Francesco Mesiano: 21 anni

Paolo Mesiano: 17 anni e 6 mesi

Pasquale Mesiano: 20 anni

Saverio Mesiano: 16 anni

Sebastiano Molino: 10 anni e 6 mesi

Rocco Morabito: 6 anni e 3mila euro

Salvatore Muggeri: 12 anni e 8mila euro

Gaetano Muscia: 17 anni

Vincenzo Nicolaci: 18 anni

Filippo Niglia: 16 anni e 6 mesi

Alessandro Olivieri: 4 anni

Pasquale Orfanò: 4 anni e 3mila euro

Antonio Panzitta: 2 anni e 1000 euro

Cesare Pasqua: 14 anni

Fabio Domenico Pedullà: 3 anni

Joan Azzurra Pelaggi: 6 anni

Lucia Peluso: 3 anni

Francesco Perfidio: assoluzione insufficienza di prove

Pantaleone Perfidio: assoluzione insufficienza di prove

Maria Rosa Pesce: assoluzione insufficienza di prove

Pasquale Pititto: 21 anni

Rocco Pititto: 6 anni e 8mila euro

Salvatore Pititto: 22 anni

Gaetano Pochiero: 4 anni

Salvatore Policaro: 18 anni e 6 mesi

Francesco Polito: 16 anni

Pietro Polito: assoluzione fatto non costituisce reato

Fortunato Pontoriero: 6 anni e 9mila euro

Paolo Potenzoni: 5 anni

Prestia Antonio: 4 anni

Giuseppe Prossomariti: 10 anni

Antonio Prostamo: 16 anni

Francesco Prostamo: 16 anni

Giuseppe Prostamo: 4 anni

Salvatore Prostamo 6 anni e 6 mesi

Saverio Prostamo: 12 anni e 8mila euro

Giuseppe Pugliese: 8 anni e 6mila euro

Marcella Rapisarda: 4 anni e 6 mesi

Valeria Rapisarda: 4 anni e 6 mesi

Maria Ribecco: 4 anni

Giuseppe Ripepi: 3 anni e 3mila euro

Paolo Ripepi: 19 anni

Ettore Romagnoli: 4 anni

Simona Rombolà: 8 anni e 6mila euro

Domenico Russo: prescrizione

Giovanni Sergio: 6 anni e 3mila euro

Rocco Scali: assoluzione per insufficienza di prove

Pasquale Scordo: 12 anni e 6 mesi

Giulio Solano: 4 anni e 2mila euro

Marco Startari: 8 anni e 8mila euro

Francesco Stilo: 8 anni e 6 mesi e 7mila euro

Emanuele Stillitani: 8 anni e 6mila euro