Processo Maestrale: la Dda chiede 1.800 anni di carcere

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Si è conclusa la requisitoria dei pm della Dda di Catanzaro, che chiede 1800 anni di carcere complessivi, nei confronti dei 182 imputati nel filone ordinario del processo “Maestrale-Imperium-Olimpo”, in corso di svolgimento presso l’aula bunker del Tribunale di Vibo, ritenuti appartenenti o comunque vicini ai maggiori clan di ‘ndrangheta del Vibonese.
VIBO VALENTIA – Si è conclusa, dopo una dozzina di udienze la requisitoria dei tre pm della Dda di Catanzaro, Annamaria Frustaci, Irene Crea e Andrea Buzzelli, al processo “Maestrale-Imperium-Olimpo” che vede imputate 182 persone accusate a vario titolo di associazione mafiosa, armi, estorsioni, intestazione fittizia di beni e società nonché usura, minacce con l’aggravante delle modalità mafiose. Si tratta di persone ritenute dagli investigatori legate ai maggiori clan del territorio vibonese: dai Mancuso di Limbadi ai La Rosa di Tropea, dagli Accorinti di Zungri e Briatico fino a Mesiano, Prostamo, Pititto, Tavella, Iannello di Mileto e frazioni.
La lettura delle richieste, ad opera del pm Frustaci, nell’aula bunker gremita e davanti al tribunale collegiale presieduto dal giudice Rossella Maiorana) a latere Rosa Maria Pisano e Luca Brunetti) ha impiegato circa 50 minuti.
TUTTE LE RICHIESTE DI PENA
- Ambrogio Accorinti: 3 anni e 6 mesi
- Giuseppe Antonio Accorinti: 18 anni e 10mila euro
- Pasquale Accorinti: 6 anni e 3 mesi
- Vincenzo Francesco Accorinti: 17 anni
- Saveria Angiò: 1 anno e 4 mesi
- Domenico Antonio Arena: 8 anni e 6mila euro
- Giuseppe Arena: non doversi procedere (bis in idem)
- Imad Arif: Assoluzione non aver commesso il fatto
- Rocco Ascone: 5 anni e 8mila euro
- Salvatore Ascone: 24 anni
- Francesco Barbieri (cl. ’65): 25 anni e 15mila euro
- Francesco Barbieri (cl. ’88): 6 anni e 6 mesi e 4mila
- Francesco Barbieri (cl. ’2001): 20 anni
- Giuseppe Barbieri (cl.’92): 15 anni e 12mila euro
- Michelangelo Barbieri (cl.’93): 12 anni e 10mila euro
- Elena Barillà: 4 anni e 6 mesi
- Luigi Barillari: 18 anni
- Francesco Barone: 8 anni e 6mila euro
- Angelo Bartone: 21 anni
- Fortunato Bartone: 17 anni
- Pietro Giuseppe Bellocco: 12 anni e 10mila euro
- Teodosia Blasimme: 4 anni
- Giuseppe Armando Bonavita: 27 anni
- Roberta Bonavita: 17 anni e 6 mesi
- Domenico Bonavota: 8 anni e 6 mesi e 7mila euro
- Pierluigi Bontempo: 4 anni
- Marco Borello: 17 anni
- Rodolfo Bova: 5 anni
- Isidoro Buccafusca: 4 anni e 6 mesi
- Francesco Callisto: 1 anno e 3mila euro
- Filippina Carà: 4 anni e 6 mesi
- Angelo Carrieri: 3 anni
- Tommasina Certo: 16 anni
- Domenico Cichello: 10 anni e 10mila euro
- Nazzareno Cichello: 1 anni e 6 mesi
- Rocco Cichello: 6 anni e 5mila euro
- Domenico Antonio Ciconte: 17 anni
- Maria Carmela Ciconte: 6 anni e 6 mesi e 26mila euro
- Lucia Colacchio: 3 anni e 6 mesi
- Domenico Colloca: 21 anni
- Agatino Conti: 10 anni e 6 mesi
- Domenico Cordì: 4 anni e 6 mesi
- Raffaele Corigliano (cl.’67): 8 anni
- Raffaele Corigliano (cl.’2000): 4 anni e 3mila euro
- Pietro Corso: 18 anni
- Gregorio Coscarella: 18 anni e 6 mesi
- Giovanna Crisafulli: 4 anni e 6 mesi
- Vincenzo Crudo: 8 anni e 6mila euro
- Francesco Cutrì: assoluzione per non aver commesso il fatto
- Giuseppe D’Andrea: 6 anni
- Giuseppe D’Angelo: assoluzione insufficienza di prove
- Lorenzo De Lorenzo: prescrizione
- Gaetano De Luise: 5 anni e 4mila euro
- Fabio De Marzo: 4 anni
- Giuseppe Di Masi: 4 anni
- Francesco Falsaperna: 10 anni e 6 mesi
- Angelo Familiari: 6 anni
- Fialek Damian Zbignew: 16 anni e 6 mesi
- Francesco Fiarè: 17 anni
- Antonino Fiorillo: 8 anni e 6mila euro
- Domenico Fonti: 10 anni e 6 mesi
- Giuseppe Fonti: 10 anni e 6 mesi
- Massimo Fortuna: 3 anni e 5mila euro
- Nicola Fusca: 10 anni e 6 mesi e 8mila euro
- Rocco Gagliardi: 18 anni
- Antonio Galati: 16 anni
- Armando Galati: 25 anni
- Domenico Galati (Cl.’50): 22 anni
- Domenico Galati (cl.’84): 19 anni
- Fortunato Galati: 24 anni
- Rocco Galati: 17 anni
- Salvatore Galati (cl.’55): 20 anni
- Francesco Gargano: 10 anni e 8mila euro
- Daniela Garisto: 12 anni
- Costantino Gaudioso: 20 anni
- Gregorio Giofrè: 15 anni
- Carlo Giogrè: 3 anni e 5mila euro
- Antonio Leone Grasso: 10 anni e 6 mesi
- Biagio Salvatore Grasso: 10 anni e 6 mesi
- Marco Greco: 6 anni e 3mila euro
- Antonio Grillo: 6 anni e 3mila euro
- Francesco Grillo: 6 anni e 8 mila euro
- Marcello Guerino: 8 anni e 6mila euro
- Domenico Imbalzano: assoluzione insufficienza di prove
- Domenico Iannello: 17 anni
- Rocco Iannello: 17 anni
- Antonino La Bella: 6 anni
- Giuseppe La Piana: 4 anni e 5mila euro
- Rosario La Rocca: 3 anni
- Domenico La Rosa: 19 anni
- Alessandro La Rosa: 18 anni e 6 mesi
- Pasquale La Rosa: 6 anni e 6 mesi e 4mila euro
- Francesco Lo Scalzo: 10 anni e 8mila euro
- Francesco Loiacono: 6 anni e 5mila euro
- Luigi Mancuso: 12 anni
- Pantaleone Mancuso (“Scarpuni”): 4 anni e 6 mesi
- Aldo Mangialavori: 5 anni e 2mila euro
- Fabio Marcello: 16 anni e 6 mesi
- Rosa Marchese: 6 anni e 3mila euro
- Damiano Marrella: 4 anni e 6 mesi
- Francesco Triburzio Massara: 1 anni e 6 mesi
- Aldo Mazzella: 3 anni
- Clemente Mazzeo: 12 anni
- Filippo Mazzeo: 6 anni e 6mila euro
- Michele Silvano Mazzeo: 18 anni
- Emanuele Melluso: 19 anni
- Simone Melluso: 18 anni e 6 mesi
- Salvatore Antonio Mesiano: 21 anni
- Fortunato Mesiano: 21 anni
- Francesco Mesiano: 21 anni
- Paolo Mesiano: 17 anni e 6 mesi
- Pasquale Mesiano: 20 anni
- Saverio Mesiano: 16 anni
- Sebastiano Molino: 10 anni e 6 mesi
- Rocco Morabito: 6 anni e 3mila euro
- Salvatore Muggeri: 12 anni e 8mila euro
- Gaetano Muscia: 17 anni
- Vincenzo Nicolaci: 18 anni
- Filippo Niglia: 16 anni e 6 mesi
- Alessandro Olivieri: 4 anni
- Pasquale Orfanò: 4 anni e 3mila euro
- Antonio Panzitta: 2 anni e 1000 euro
- Cesare Pasqua: 14 anni
- Fabio Domenico Pedullà: 3 anni
- Joan Azzurra Pelaggi: 6 anni
- Lucia Peluso: 3 anni
- Francesco Perfidio: assoluzione insufficienza di prove
- Pantaleone Perfidio: assoluzione insufficienza di prove
- Maria Rosa Pesce: assoluzione insufficienza di prove
- Pasquale Pititto: 21 anni
- Rocco Pititto: 6 anni e 8mila euro
- Salvatore Pititto: 22 anni
- Gaetano Pochiero: 4 anni
- Salvatore Policaro: 18 anni e 6 mesi
- Francesco Polito: 16 anni
- Pietro Polito: assoluzione fatto non costituisce reato
- Fortunato Pontoriero: 6 anni e 9mila euro
- Paolo Potenzoni: 5 anni
- Prestia Antonio: 4 anni
- Giuseppe Prossomariti: 10 anni
- Antonio Prostamo: 16 anni
- Francesco Prostamo: 16 anni
- Giuseppe Prostamo: 4 anni
- Salvatore Prostamo 6 anni e 6 mesi
- Saverio Prostamo: 12 anni e 8mila euro
- Giuseppe Pugliese: 8 anni e 6mila euro
- Marcella Rapisarda: 4 anni e 6 mesi
- Valeria Rapisarda: 4 anni e 6 mesi
- Maria Ribecco: 4 anni
- Giuseppe Ripepi: 3 anni e 3mila euro
- Paolo Ripepi: 19 anni
- Ettore Romagnoli: 4 anni
- Simona Rombolà: 8 anni e 6mila euro
- Domenico Russo: prescrizione
- Giovanni Sergio: 6 anni e 3mila euro
- Rocco Scali: assoluzione per insufficienza di prove
- Pasquale Scordo: 12 anni e 6 mesi
- Giulio Solano: 4 anni e 2mila euro
- Marco Startari: 8 anni e 8mila euro
- Francesco Stilo: 8 anni e 6 mesi e 7mila euro
- Emanuele Stillitani: 8 anni e 6mila euro
- Francescantonio Stillitani: 9 anni e 8mila euro
- Antonio Cosma Storniolo: 16 anni
- Cristan Surace: 12 anni e 10mila euro
- Francesco Taccone: 8 anni e 6mila euro
- Benito Tavella: 17 anni
- Fortunato Tavella: 21 anni
- Rocco Tavella: 18 anni
- Claudia Takatsova: 4 anni e 6 mesi
- Paolo Tinè: assoluzione per insufficienza di prove
- Graziella Torrisi: 4 anni e 6 mesi
- Giuseppe Tortora: 16 ann
- Antonio Tripodi: 4 anni
- Giovanni Mattia Tripodi: 4 anni
- Leonardo Domenico Vacatello: 8 anni 32mila euro
- Rodolfo Vacatello: 7 anni e 28mila euro
- Leopoldo Giulio Valente: 8 anni e 6mila euro
- Daniele Vatano: 3 anni
- Giorgio Vurro: 5 anni
- Alessandro Zamparelli: 4 anni
- Antonio Zangari: 3 anni e 6 mesi e 6mila euro
- Francesco Zungri: 18 anni
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