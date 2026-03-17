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Processo Maestrale: la Dda chiede 1.800 anni di carcere

| 17 Marzo 2026 14:12 | 0 commenti

Processo Maestrale: la Dda chiede 1.800 anni di carcere

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Si è conclusa la requisitoria dei pm della Dda di Catanzaro, che chiede 1800 anni di carcere complessivi, nei confronti dei 182 imputati nel filone ordinario del processo “Maestrale-Imperium-Olimpo”, in corso di svolgimento presso l’aula bunker del Tribunale di Vibo, ritenuti appartenenti o comunque vicini ai maggiori clan di ‘ndrangheta del Vibonese.  

VIBO VALENTIA – Si è conclusa, dopo una dozzina di udienze la requisitoria dei tre pm della Dda di Catanzaro, Annamaria Frustaci, Irene Crea e Andrea Buzzelli, al processo “Maestrale-Imperium-Olimpo” che vede imputate 182 persone accusate a vario titolo di associazione mafiosa, armi, estorsioni, intestazione fittizia di beni e società nonché usura, minacce con l’aggravante delle modalità mafiose. Si tratta di persone ritenute dagli investigatori legate ai maggiori clan del territorio vibonese: dai Mancuso di Limbadi ai La Rosa di Tropea, dagli Accorinti di Zungri e Briatico fino a Mesiano, Prostamo, Pititto, Tavella, Iannello di Mileto e frazioni. 

La lettura delle richieste, ad opera del pm Frustaci, nell’aula bunker gremita e davanti al tribunale collegiale presieduto dal giudice Rossella Maiorana) a latere Rosa Maria Pisano e Luca Brunetti) ha impiegato circa 50 minuti.

TUTTE LE RICHIESTE DI PENA

  • Ambrogio Accorinti: 3 anni e 6 mesi
  • Giuseppe Antonio Accorinti: 18 anni e 10mila euro
  • Pasquale Accorinti: 6 anni e 3 mesi
  • Vincenzo Francesco Accorinti: 17 anni
  • Saveria Angiò: 1 anno e 4 mesi
  • Domenico Antonio Arena: 8 anni e 6mila euro
  • Giuseppe Arena: non doversi procedere (bis in idem)
  • Imad Arif: Assoluzione non aver commesso il fatto
  • Rocco Ascone: 5 anni e 8mila euro
  • Salvatore Ascone: 24 anni
  • Francesco Barbieri (cl. ’65): 25 anni e 15mila euro
  • Francesco Barbieri (cl. ’88): 6 anni e 6 mesi e 4mila
  • Francesco Barbieri (cl. ’2001): 20 anni
  • Giuseppe Barbieri (cl.’92): 15 anni e 12mila euro
  • Michelangelo Barbieri (cl.’93): 12 anni e 10mila euro
  • Elena Barillà:  4 anni e 6 mesi
  • Luigi Barillari: 18 anni
  • Francesco Barone: 8 anni e 6mila euro
  • Angelo Bartone: 21 anni
  • Fortunato Bartone: 17 anni
  • Pietro Giuseppe Bellocco: 12 anni e 10mila euro
  • Teodosia Blasimme: 4 anni
  • Giuseppe Armando Bonavita: 27 anni
  • Roberta Bonavita: 17 anni e 6 mesi
  • Domenico Bonavota: 8 anni e 6 mesi e 7mila euro
  • Pierluigi Bontempo: 4 anni
  • Marco Borello: 17 anni
  • Rodolfo Bova: 5 anni
  • Isidoro Buccafusca: 4 anni e 6 mesi
  • Francesco Callisto: 1 anno e 3mila euro
  • Filippina Carà: 4 anni e 6 mesi
  • Angelo Carrieri: 3 anni
  • Tommasina Certo: 16 anni
  • Domenico Cichello: 10 anni e 10mila euro
  • Nazzareno Cichello: 1 anni e 6 mesi
  • Rocco Cichello: 6 anni e 5mila euro
  • Domenico Antonio Ciconte: 17 anni
  • Maria Carmela Ciconte: 6 anni e 6 mesi e 26mila euro
  • Lucia Colacchio: 3 anni e 6 mesi
  • Domenico Colloca: 21 anni
  • Agatino Conti: 10 anni e 6 mesi
  • Domenico Cordì: 4 anni e 6 mesi
  • Raffaele Corigliano (cl.’67): 8 anni
  • Raffaele Corigliano (cl.’2000): 4 anni e 3mila euro
  • Pietro Corso: 18 anni
  • Gregorio Coscarella: 18 anni e 6 mesi
  • Giovanna Crisafulli: 4 anni e 6 mesi
  • Vincenzo Crudo: 8 anni e 6mila euro
  • Francesco Cutrì: assoluzione per non aver commesso il fatto
  • Giuseppe D’Andrea: 6 anni
  • Giuseppe D’Angelo: assoluzione insufficienza di prove
  • Lorenzo De Lorenzo: prescrizione
  • Gaetano De Luise: 5 anni e 4mila euro
  • Fabio De Marzo: 4 anni
  • Giuseppe Di Masi: 4 anni
  • Francesco Falsaperna: 10 anni e 6 mesi
  • Angelo Familiari: 6 anni
  • Fialek Damian Zbignew: 16 anni e 6 mesi
  • Francesco Fiarè: 17 anni
  • Antonino Fiorillo: 8 anni e 6mila euro
  • Domenico Fonti: 10 anni e 6 mesi
  • Giuseppe Fonti: 10 anni e 6 mesi
  • Massimo Fortuna: 3 anni e 5mila euro
  • Nicola Fusca: 10 anni e 6 mesi e 8mila euro
  • Rocco Gagliardi: 18 anni
  • Antonio Galati: 16 anni
  • Armando Galati: 25 anni
  • Domenico Galati (Cl.’50): 22 anni
  • Domenico Galati (cl.’84): 19 anni
  • Fortunato Galati: 24 anni
  • Rocco Galati: 17 anni
  • Salvatore Galati (cl.’55): 20 anni
  • Francesco Gargano: 10 anni e 8mila euro
  • Daniela Garisto: 12 anni
  • Costantino Gaudioso: 20 anni
  • Gregorio Giofrè: 15 anni
  • Carlo Giogrè: 3 anni e 5mila euro
  • Antonio Leone Grasso:  10 anni e 6 mesi
  • Biagio Salvatore Grasso: 10 anni e 6 mesi
  • Marco Greco: 6 anni e 3mila euro
  • Antonio Grillo: 6 anni e 3mila euro
  • Francesco Grillo: 6 anni e 8 mila euro
  • Marcello Guerino: 8 anni e 6mila euro
  • Domenico Imbalzano: assoluzione  insufficienza di prove
  • Domenico Iannello: 17 anni
  • Rocco Iannello: 17 anni
  • Antonino La Bella: 6 anni
  • Giuseppe La Piana: 4 anni e 5mila euro
  • Rosario La Rocca: 3 anni
  • Domenico La Rosa: 19 anni
  • Alessandro La Rosa: 18 anni e 6 mesi
  • Pasquale La Rosa: 6 anni e 6 mesi e 4mila euro
  • Francesco Lo Scalzo: 10 anni e 8mila euro
  • Francesco Loiacono: 6 anni e 5mila euro
  • Luigi Mancuso: 12 anni
  • Pantaleone Mancuso (“Scarpuni”): 4 anni e 6 mesi
  • Aldo Mangialavori: 5 anni e 2mila euro
  • Fabio Marcello: 16 anni e 6 mesi
  • Rosa Marchese: 6 anni e 3mila euro
  • Damiano Marrella: 4 anni e 6 mesi
  • Francesco Triburzio Massara: 1 anni e 6 mesi
  • Aldo Mazzella: 3 anni
  • Clemente Mazzeo: 12 anni
  • Filippo Mazzeo: 6 anni e 6mila euro
  • Michele Silvano Mazzeo: 18 anni
  • Emanuele Melluso: 19 anni
  • Simone Melluso: 18 anni e 6 mesi
  • Salvatore Antonio Mesiano: 21 anni
  • Fortunato Mesiano: 21 anni
  • Francesco Mesiano: 21 anni
  • Paolo Mesiano: 17 anni e 6 mesi
  • Pasquale Mesiano: 20 anni
  • Saverio Mesiano: 16 anni
  • Sebastiano Molino: 10 anni e 6 mesi
  • Rocco Morabito: 6 anni e 3mila euro
  • Salvatore Muggeri: 12 anni e 8mila euro
  • Gaetano Muscia: 17 anni
  • Vincenzo Nicolaci: 18 anni
  • Filippo Niglia: 16 anni e 6 mesi
  • Alessandro Olivieri: 4 anni
  • Pasquale Orfanò: 4 anni e 3mila euro
  • Antonio Panzitta: 2 anni e 1000 euro
  • Cesare Pasqua: 14 anni
  • Fabio Domenico Pedullà: 3 anni
  • Joan Azzurra Pelaggi: 6 anni
  • Lucia Peluso: 3 anni
  • Francesco Perfidio: assoluzione insufficienza di prove
  • Pantaleone Perfidio: assoluzione insufficienza di prove
  • Maria Rosa Pesce: assoluzione insufficienza di prove
  • Pasquale Pititto: 21 anni
  • Rocco Pititto: 6 anni e 8mila euro
  • Salvatore Pititto: 22 anni
  • Gaetano Pochiero: 4 anni
  • Salvatore Policaro: 18 anni e 6 mesi
  • Francesco Polito: 16 anni
  • Pietro Polito: assoluzione fatto non costituisce reato
  • Fortunato Pontoriero: 6 anni e 9mila euro
  • Paolo Potenzoni: 5 anni
  • Prestia Antonio: 4 anni
  • Giuseppe Prossomariti: 10 anni
  • Antonio Prostamo: 16 anni
  • Francesco Prostamo: 16 anni
  • Giuseppe Prostamo: 4 anni
  • Salvatore Prostamo 6 anni e 6 mesi
  • Saverio Prostamo: 12 anni e 8mila euro
  • Giuseppe Pugliese: 8 anni e 6mila euro
  • Marcella Rapisarda: 4 anni e 6 mesi
  • Valeria Rapisarda: 4 anni e 6 mesi
  • Maria Ribecco: 4 anni
  • Giuseppe Ripepi: 3 anni e 3mila euro
  • Paolo Ripepi: 19 anni
  • Ettore Romagnoli: 4 anni
  • Simona Rombolà: 8 anni e 6mila euro
  • Domenico Russo: prescrizione
  • Giovanni Sergio: 6 anni e 3mila euro
  • Rocco Scali: assoluzione per insufficienza di prove
  • Pasquale Scordo: 12 anni e 6 mesi
  • Giulio Solano: 4 anni e 2mila euro
  • Marco Startari: 8 anni e 8mila euro
  • Francesco Stilo: 8 anni e 6 mesi e 7mila euro
  • Emanuele Stillitani: 8 anni e 6mila euro
  • Francescantonio Stillitani: 9 anni e 8mila euro
  • Antonio Cosma Storniolo: 16 anni
  • Cristan Surace: 12 anni e 10mila euro
  • Francesco Taccone: 8 anni e 6mila euro
  • Benito Tavella: 17 anni
  • Fortunato Tavella: 21 anni
  • Rocco Tavella: 18 anni
  • Claudia Takatsova: 4 anni e 6 mesi
  • Paolo Tinè: assoluzione per insufficienza di prove
  • Graziella Torrisi: 4 anni e 6 mesi
  • Giuseppe Tortora: 16 ann
  • Antonio Tripodi: 4 anni
  • Giovanni Mattia Tripodi: 4 anni
  • Leonardo Domenico Vacatello: 8 anni  32mila euro
  • Rodolfo Vacatello: 7 anni e 28mila euro
  • Leopoldo Giulio Valente: 8 anni e 6mila euro
  • Daniele Vatano: 3 anni
  • Giorgio Vurro: 5 anni
  • Alessandro Zamparelli: 4 anni
  • Antonio Zangari: 3 anni e 6 mesi e 6mila euro
  • Francesco Zungri: 18 anni

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