Jovanotti in bici fa tappa a Serra San Bruno: «L’ombelico del mondo»

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Tappa a sorpresa a Serra San Bruno per Jovanotti in bicicletta: l’incontro virale col sindaco promuove il territorio vibonese.

SERRA SAN BRUNO – Una tappa a sorpresa, ma soprattutto un incontro che ha rapidamente conquistato i social. Lorenzo Jovanotti, impegnato nel suo viaggio in bicicletta verso Palermo in vista del “Jova Summer Party 2026”, ha fatto tappa ieri mattina, 24 agosto 2026, a Serra San Bruno, lasciandosi conquistare dal patrimonio naturalistico e storico della cittadina montana del Vibonese. Il cantautore si è incontrato con il sindaco Alfredo Barillari e alcuni componenti dell’amministrazione comunale. Ne è nato un simpatico siparietto immortalato in un video pubblicato sui social dal primo cittadino e diventato rapidamente virale.

Nel corso dell’incontro, Jovanotti ha scherzosamente ribattezzato Serra San Bruno «l’ombelico del mondo», mostrando particolare apprezzamento per il territorio e per la storica Certosa. Un entusiasmo che il cantante ha voluto condividere con il suo vastissimo pubblico, invitando i follower a conoscere e visitare quelle che ha definito «zone pazzesche».

IL RINGRAZIAMENTO DEL SINDACO A JOVANOTTI

Un attestato di apprezzamento per Serra San Bruno arrivato da uno degli artisti italiani più popolari, che ha acceso ulteriormente i riflettori su un territorio già conosciuto per il suo patrimonio ambientale, religioso e culturale. Il sindaco Barillari, da parte sua, ha voluto ringraziare Jovanotti a nome dell’intera comunità serrese per le emozioni regalate negli anni attraverso la sua musica. Un ringraziamento al quale il cantautore ha risposto con la consueta ironia, rivolgendosi al primo cittadino e incoronandolo scherzosamente «rockstar». Un incontro semplice e spontaneo che, attraverso i social, ha trasformato Serra San Bruno in una delle tappe più curiose del viaggio di Jovanotti verso Palermo, offrendo al territorio una preziosa occasione di promozione e visibilità.