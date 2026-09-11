Lutto cittadino a Mileto per la scomparsa di Giuseppe Leone Bianchi

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Il sindaco Salvatore Fortunato Giordano ha proclamato il lutto cittadino a Mileto in occasione dei funerali del giovanissimo Giuseppe Leone, venuto a mancare a soli 14 anni

MILETO – La comunità di Mileto si stringe in un profondo e commosso abbraccio attorno alla famiglia Bianchi per la dolorosa scomparsa del piccolo Giuseppe Leone Bianchi, venuto a mancare prematuramente a Roma all’età di soli 14 anni. Un lutto che ha scosso nell’animo l’intero territorio, lasciando un vuoto incolmabile e un senso di smarrimento diffuso.

Per interpretare il sentimento di partecipe dolore e portare un conforto concreto a una famiglia spezzata da una tragedia così grande, il Sindaco di Mileto, Salvatore Fortunato Giordano, ha proclamato ufficialmente il lutto cittadino per la giornata di sabato 12 settembre, a partire dalle ore 15:00 e fino alla conclusione delle esequie. Attraverso questo atto solenne, l’Amministrazione comunale intende testimoniare in modo tangibile l’affetto, la vicinanza e l’umana solidarietà di tutta la cittadinanza ai genitori e ai familiari del giovane.

LUTTO CITTADINO, BANDIERE A MEZZ’ASTA E NEGOZI CHIUSI

In segno di rispetto e profondo cordoglio, sulle facciate degli edifici pubblici le bandiere saranno esposte a mezz’asta. Il Primo Cittadino invita tutti i cittadini, le associazioni e le organizzazioni sociali a partecipare al lutto nelle forme ritenute più opportune, evitando attività rumorose e osservando momenti di raccoglimento. Ai titolari delle attività commerciali locali, invece, viene rivolto l’invito ad abbassare le saracinesche in segno di lutto in occasione del trasferimento della salma al Cimitero comunale.

IL CORDOGLIO DEL SINDACO DI VIBO PER LA SCOMPARSA DI GIUSEPPE LEONE

Alla commozione di Mileto si unisce anche il cordoglio dell’intera città di Vibo Valentia. Il Sindaco Enzo Romeo ha espresso il dolore di un capoluogo profondamente colpito dall’accaduto: «Straziante è la perdita del giovane di Mileto Giuseppe Leone, morto nel giorno dei suoi quattordici anni. Una tragedia che colpisce nel profondo, perché riguarda un ragazzo nel fiore degli anni. La nostra vicinanza va in modo particolare alla sua famiglia, che vive un dolore inimmaginabile. La madre, Tina, direttrice del coro Magnificat del Duomo di Vibo Valentia, è parte attiva della vita culturale e spirituale della città: oggi Vibo si stringe attorno a lei, a papà Salvatore, al fratello Pietro ed e tutti i loro cari con un abbraccio collettivo, sincero e rispettoso».