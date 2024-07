Vibo, si apre una voragine per strada nei pressi dell’ospedale

1 minuto per la lettura

Una profonda voragine si è aperta per strada a Vibo Valentia nei pressi dell’entrata posteriore dell’ospedale. Area delimitata, si spera nella risoluzione in tempi brevi

VIBO VALENTIA – Una grossa e profonda voragine si è aperta nella giornata odierna nei pressi dell’entrata posteriore dell’ospedale di Vibo, dove è sita la camera mortuaria, proprio nel mezzo della carreggiata. In base a quanto risulta, sarebbe profonda qualche metro e larga un paio. Fortunatamente al momento del cedimento del terreno non transitava alcun veicolo che, in quel caso, sarebbe stato inghiottito.

Dell’episodio sono stati immediatamente avvisati gli uffici del settore manutenzione e reti del Municipio che al momento hanno provveduto a delimitare l’area con le immancabili transenne, di cui il Comune ha fatto spesso ampio ricorso in questi ultimi anni e il trend non pare essere cambiato. Dopo gli accertamenti, che verranno seguiti dall’assessore Salvatore Monteleone, si disporrà come procedere nella speranza che il problema venga sanato in tempi brevi.