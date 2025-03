2 minuti per la lettura

La Polizia Locale ha dato seguito a due provvedimenti con i quali si è proceduto alla chiusura di altrettanti bar ubicati a Vibo città per una serie di difformità edilizie e commerciali

VIBO VALENTIA – La polizia Municipale di Vibo ha proceduto alla chiusura di due bar siti nella città capoluogo: Il “Bubbles bar” di piazza Diaz e il “Caffè Noir” sito su via Lacquari, di fronte al nuovo palazzo di giustizia.

L’ORDINANZA VERSO IL PRIMO BAR ESEGUITA DALLA POLIZIA LOCALE

Per il primo si è resa necessaria la chiusura poiché, dopo alcuni controlli svolti dagli agenti coordinati dal comandante Michele Bruzzese, è risultato privo dei necessari documenti per l’esercizio. Gli accertamenti, condotti nei giorni scorsi dai Vigili urbani, hanno così portato il Settore 4 “Territorio e pianificazione urbanistica sostenibile, commercio e attività produttive” del Comune di Vibo a emettere un’ordinanza dirigenziale di chiusura dell’esercizio commerciale. Il 22 maggio dello scorso anno «il personale della Polizia locale aveva effettuato un sopralluogo, rilevando che un vano catastalmente identificato risultava oggetto di fusione con l’immobile ad uso commerciale senza le dovute autorizzazioni». Da qui la trasmissione del verbale di sopralluogo all’Ufficio urbanistica per gli adempimenti di competenza.

Successivamente, si era avviato un procedimento amministrativo con la notifica alle parti interessate delle sanzioni previste dalla normativa. Con un’ordinanza dirigenziale precedente, risalente al 20 settembre 2024, si era disposta la demolizione e/o la rimozione delle opere realizzate in assenza di titoli autorizzativi e il ripristino dello stato dei luoghi.

L’ordinanza di chiusura emessa ieri, evidenzia come l’attività di somministrazione di alimenti e bevande «si esercitasse in locali realizzati in assenza di titolo abilitativo o in difformità dai provvedimenti rilasciati, violando le norme in materia di urbanistica, edilizia, igiene e sicurezza». Di conseguenza, il “Bubbles bar” stava «svolgendo l’attività in assenza dei necessari requisiti previsti dalla normativa di settore».

Il provvedimento di chiusura emesso, dispone anche la «revoca della Scia di somministrazione di alimenti e bevande presentata il 9 novembre 2023» e dispone « la revoca dell’autorizzazione all’occupazione permanente di suolo pubblico per la collocazione di tavolini e sedie (dehors), con l’ordine di rimozione degli arredi e ripristino dello stato dei luoghi».

LA CHIUSURA DELL’ALTRO BAR A VIBO

Per quanto concerne il “Caffè Noir”, la chiusura si è imposta in quanto, sempre a seguito di controlli della Polizia locale, sarebbero state accertate difformità sia edilizie che commerciali.

L’amministrazione comunale, da quanto si evince dal provvedimento, ha inoltre sottolineato la «necessità di evitare una disparità di trattamento rispetto agli altri operatori economici che operano nel rispetto delle normative».