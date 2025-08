Pizzo, disabile multata dai vigili ma il prefetto annulla la sanzione

2 minuti per la lettura

Pizzo, disabile multata: il prefetto di Vibo annulla la multa elevata dai vigili urbani. Il sindaco Sergio Pititto: “Indagine interna”

PIZZO – Una multa elevata ingiustamente e una dignità ferita: si è conclusa con l’archiviazione disposta dal Prefetto di Vibo la vicenda che ha visto protagonista una disabile. La donna è stata sanzionata dalla Polizia Municipale per aver parcheggiato in un’area del centro. La notizia ha acceso il dibattito sul rispetto delle normative e sulla sensibilità verso le persone con difficoltà motorie.

La donna, in possesso di regolare contrassegno per invalidi, è stata multata dopo aver lasciato l’auto in sosta. Stando a quanto si è appreso, la scelta di quel parcheggio era stata dettata dall’indisponibilità di stalli riservati ai disabili, in quel momento tutti occupati o assenti in quella specifica zona.

Nonostante le evidenti ragioni e senza aver causato alcun intralcio alla circolazione, l’agente accertatore aveva proceduto con la sanzione. A quel punto, i familiari della donna, ritenendo il verbale un’evidente ingiustizia, hanno deciso di non pagare e di presentare ricorso all’Ufficio Territoriale del Governo.

La Prefettura di Vibo Valentia ha esaminato la documentazione e ha dato pienamente ragione alla cittadina, ordinando l’immediata archiviazione del verbale e annullando di fatto la sanzione.

Una vittoria su tutta la linea che però, secondo i figli della donna, lascia l’amaro in bocca.

DISABILE MULTATA A PIZZO, I FAMILIARI DELLA DONNA: “FERITA LA DIGNITA’ DI UNA PERSONA”

«Ciò che lascia sgomenti è la freddezza con cui è stata gestita la vicenda», commentato, evidenziando come, anche dopo la decisione del Prefetto, non siano giunte le scuse da parte del Comune o del comando dei vigili. «Non si tratta solo di una multa, ma di una ferita alla dignità di una persona che affronta ostacoli ogni giorno».

Sulla questione, venuto a conoscenza dei dettagli, è intervenuto il sindaco, il quale ha immediatamente avviato un approfondimento interno per fare piena luce sull’accaduto. Il primo cittadino Sergio Pititto ha annunciato di voler acquisire tutta la documentazione relativa al verbale annullato e di aver già predisposto un confronto con il comandante della Polizia Municipale.

«La mia amministrazione viene dal sociale – precisa ancora il primo cittadino Sergio Pititto – per cui naturalmente un mio intervento in questi casi è previsto solo dopo la completa analisi dei fatti. La nostra amministrazione è da sempre sensibile alle problematiche della disabilità, e continueremo a lavorare per garantire una città più inclusiva e accessibile per tutti».

L’obiettivo, ha fatto sapere, è quello di comprendere a fondo le dinamiche che hanno portato all’emissione della sanzione e assicurarsi che episodi simili non si ripetano in futuro.