Vibo Valentia, incendio in palazzina: paura in centro città

L’incendio è divampato nel sottotetto una palazzina di due piani in via Proto a Vibo Valentia, vicino la scuola elementare Don Bosco.

VIBO VALENTIA – Momenti di panico, oggi 27 giugno 2024, in pieno centro città per via dell’incendio che ha interessato un edificio di due piani. Le fiamme hanno interessato il sottotetto della palazzina sita in via Antonio Proto, proprio di fronte all’uscita laterale della scuola don Bosco. Il denso fumo nero è visibile da qualche chilometro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale che si stanno adoperando per estinguere le fiamme. Fortunatamente i residenti della palazzina di Vibo Valentia dove si è sviluppato incendio sono riusciti a lasciare l’edificio ben prima che il rogo si propagasse ulteriormente.