Monterosso, incendio in appartamento: due persone ustionate

Incendio appartamento a Monterosso Calabro: due persone ferite in modo lieve. I vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio.

MONTEROSSO CALABRO (VIBO VALENTIA)- Un forte spavento ma, fortunatamente, solo lievi ustioni. È questo il bilancio di un incendio divampato questa mattina, 28 dicembre 2024, in un’abitazione di Monterosso Calabro, in provincia di Vibo Valentia.

L’incendio si è sviluppato in uno appartamento di stabile a tre livelli in viale generale Lagrotteria a Monterosso Calabro. Sul luogo dove si è sviluppato l’incendio, uno stabile in viale generale Lagrotteria, sono intervenute squadre dei vigili del fuoco e un’autobotte provenienti da Serra San Bruno e dal comando provincia di Vibo Valentia. I pompieri, equipaggiati con automezzi e attrezzature specifiche, hanno lavorato senza sosta per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio.

Le due persone residenti nell’abitazione, che hanno riportato solo lievi ustioni in varie parti del corpo, infatti, sono state soccorse e portate in ospedale per ulteriori cure e accertamenti. L’intervento dei vigili del fuoco si è rivelato cruciale per domare le fiamme e mettere in sicurezza due bombole di gas presenti nei locali, scongiurando così il rischio di un’esplosione. L’intervento dei vigili del fuoco si è rivelato, inoltre, fondamentale per limitare i danni causati dall’incendio e per evitare che le fiamme si propagassero alle abitazioni vicine. Le cause che hanno originato l’incendio sono ancora al vaglio dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine.