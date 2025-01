Filandari, incidente sulla provinciale Vibo-Tropea: due feriti

1 minuto per la lettura

Incidente a Filandari sulla provinciale Vibo-Tropea tra un furgone e un camion della nettezza urbana che si sono scontrati frontalmente.

Un grave incidente stradale si è verificato stamani, intorno alle 10.30, lungo la provinciale Vibo-Tropea. Il tratto interessato dal sinistro è tra il bivio per Cessaniti e quello di Pizzinni, nel comune di Filandari. Secondo quanto emerso da una prima sommaria ricostruzione della dinamica, il furgone ha impattato frontalmente contro un camioncino della nettezza urbana che proveniva dalla direzione opposta. L’urto è stato molto violento per entrambi i mezzi.

Il guidatore del furgone è stato estratto dalle lamiere accartocciate. Quello del camion è rimasto incastrato all’interno del suo mezzo, anche se cosciente, e si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per farlo uscire. Sul posto anche il personale del 118 che ha preso in consegna i feriti per trasferirli presso il nosocomio di Vibo Valentia dove saranno valutate le loro condizioni. Le cause dell’incidente a Filandari lungo la provinciale Vibo- Tropea sono ancora al vaglio degli inquirenti