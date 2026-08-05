Morte Purita a Zungri, arrestato il conducente dell'auto: era ubriaco e senza patente

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I carabinieri hanno arrestato il conducente dell’auto coinvolto nell’incidente che ha portato alla morte di Carmelo Purita, a Zungri. Secondo le risultanze investigative, il 43enne era ubriaco e senza patente

VIBO VALENTIA – A pochi giorni dal tragico incidente costato la vita al 27enne Carmelo Purita, emergono nuovi sviluppi nell’inchiesta condotta dai Carabinieri. I militari della Stazione di Zungri hanno arrestato, nella quasi flagranza di reato, un 43enne di nazionalità rumena, residente a Zungri, ritenuto, allo stato delle indagini, responsabile di omicidio stradale.

L’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia e avviata subito dopo il grave sinistro verificatosi il 2 agosto lungo la strada provinciale tra Zungri e la rotatoria del Poro, ha consentito di ricostruire la dinamica dell’accaduto e di accertare gravi violazioni da parte del conducente.

TASSO DI ALCOL DEL ROMENO OLTRE LA SOGLIA

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, l’uomo era privo di patente di guida, mai conseguita, e al momento dell’incidente si trovava in stato di ebbrezza alcolica. Gli esami tossicologico-alcolemici effettuati dopo il sinistro hanno infatti evidenziato un tasso alcolemico pari a 2,30 grammi per litro, un valore di gran lunga superiore ai limiti previsti dalla normativa.

Nello scontro ha perso la vita Carmelo Purita, 27 anni, originario di Zungri. Il giovane, alla guida della propria moto, morì sul colpo dopo il violento impatto, nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, che non poterono fare altro che constatarne il decesso.

L’INDAGATO POSTO AI DOMICILIARI

Su disposizione della Procura, al termine delle formalità di rito, il 43enne è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione. Nella giornata odierna si è svolta l’udienza di convalida davanti al giudice, che ha convalidato l’arresto disponendo nei confronti dell’indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.

CELEBRATI I FUNERALI DI CARMELO PURITA

Nella giornata di ieri si sono celebrati i funerali del giovane centauro che aveva anche giocato nella locale squadra di calcio, la Zungrese. Alla funzione funebre ha partecipato tutto il paese, profondamente commosso per la prematura perdita del proprio concittadino. Nell’immediatezza della tragedia, il sindaco Serafino Fiamingo aveva sospeso i festeggiamenti per la Madonna della Neve.