Tragedia di Vibo Marina, Domenico Campana morto per le profonde lesioni al capo

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Gli esisti dell’autopsia chiariscono le cause della morte di Domenico Campana coinvolto nello scontro tra un gommone e una barca nel porto di Vibo Marina, il giovane è morto a causa delle profonde ferite al capo

VIBO VALENTIA – Le lesioni profonde al capo, più di quelle al fianco sinistro, sono state le cause del decesso di Domenico Campana, avvenuto a seguito dell’incidente nautico verificatosi il 14 agosto scorso all’imboccatura del porto di Vibo Marina nella collisione con un gommone guidato da un odontoiatra bolognese ma originario del Vibonese, e indagato adesso dalla Procura di Vibo per omicidio nautico.

L’esame è stato condotto oggi pomeriggio presso la camera mortuaria di Catanzaro – vista l’indisponibilità dei locali di quella di Vibo Valentia – dal dottor Matteo Sacco, e dalla professoressa Isabella Aquila, nominati dalla Procura ordinaria, alla presenza del dottor Raffaele Gangale, perito della famiglia del giovane di 25 anni di Mirto Crosia; e della dottoressa Katiuscia Bisogni per il medico indagato.

L’esame necroscopico, durato poco più di due ore, ha evidenziato come detto come la causa principale della morte di Campana sia da ricondurre alla profonda lacerazione alla testa nel contatto con lo scafo del gommone che ha anche visibilmente lesionato il fianco sinistro, toccando la milza e il rene. Il giovane al momento dell’impatto si trovava sul lato sinistro della barca in vetroresina che aveva noleggiato insieme ai suoi 7 concittadini, tutti con ferite lievi ad eccezione di una ragazza che ha riportato fratture al bacino, al capo e al gomito.

I VIDEO CON LE IMMAGINI PRECEDENTI E SUCCESSIVE LO SCONTRO

*Nel video in possesso del Quotidiano del Sud gli istanti immediatamente successivi all’incidente.

Lo scontro è avvenuto nella parte esterna dell’entrata dello scalo marittimo vibonese in un orario intorno alle 19.20. Alle 19.27 un primo motoscafo si dirige a forte velocità verso il punto in cui si è verificato l’impatto. Un minuto dopo, alle 19.28, è invece una motovedetta della Guardia costiera, con le sirene spiegate, a muoversi nella stessa direzione.

In un altro video si vede un gommone di grossa taglia uscire a velocità sostenuta da uno dei pontili alle 19.06. Fino allo scontro ci sarebbero circa 16-17 minuti di buco. Minuti che però sarebbero colmati con alcune testimonianze secondo le quali il natante avrebbe effettuato più giri all’interno del porto per circa 10-15 minuti, per poi dirigersi verso l’imboccatura. Tra le 19.20 e le 19.27 l’impatto la cui dinamica è tuttora al vaglio degli investigatori della Capitaneria di porto, impegnati a ricostruire con precisione quanto accaduto.