Esplosione al B&B di Mileto, nella città delle vittime tre giorni di lutto e raccolta fondi

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A Ravne na Koroškem il Comune ha proclamato tre giorni di lutto cittadino dopo la morte della famiglia slovena avvenuta a seguito dell’esplosione nel loro alloggio in un B&B di Mileto. Avviata anche una raccolta fondi per sostenere le spese dei funerali e i congiunti colpiti dalla tragedia

MILETO – È una tragedia che ha cancellato un’intera famiglia quella avvenuta nei giorni scorsi a Mileto. Dopo la morte di Izidor Jamnik, 48 anni, deceduto all’ospedale di Palermo, e della moglie Petra Jamnik Kobolt, morta all’ospedale di Catania, stamani si è spenta anche la loro figlia Ema, appena 10 anni. E la notizia del decesso anche della piccola ha suscitato profondo dolore in Slovenia, nel Comune di Ravne na Koroškem, territorio al quale la famiglia era legata.

A RAVNE PROCLAMATI TRE GIORNI DI LUTTO

Il sindaco di Ravne na Koroškem, Tomaž Rožen, a nome di tutta l’amministrazione ha espresso le proprie condoglianze ai familiari, agli amici e all’intera comunità, definendo la vicenda una «tragedia indescrivibile» e in segno di rispetto per le tre vittime e di solidarietà nei confronti della famiglia, il Comune ha proclamato tre giorni di lutto, a partire dal 2 settembre e fino a venerdì 4 settembre compreso: «Con il più profondo dolore comunichiamo che, dopo la tragica perdita di Izidor Jamnik e di sua moglie Petra Jamnik Kobolt, si è spenta anche la vita della loro figlia Ema», si legge nel messaggio diffuso dall’amministrazione slovena sul proprio sito dove campeggia la foto in bianco e nero del municipio con il simbolo del lutto.

FAMIGLIA MORTA NELL’ESPLOSIONE A MILETO: SOSPESI TUTTI GLI EVENTI

Durante questo periodo, le bandiere sugli edifici del Comune di Ravne na Koroškem saranno esposte a mezz’asta e sarà issata anche la bandiera nera. Annullati tutti gli eventi e le manifestazioni pubbliche fino a venerdì 4 settembre 2026 compreso, così come la seduta del Consiglio comunale in programma oggi.

Il Comune invita inoltre cittadini, enti pubblici, associazioni e altre organizzazioni a unirsi all’espressione di rispetto e solidarietà nei confronti della famiglia e di tutte le persone colpite da questa tragedia. Ai titolari dei locali viene inoltre chiesto, in segno di rispetto, di non diffondere musica ad alto volume nei propri esercizi.

RACCOLTA FONDI E PER SOSTENERE LE SPESE DEI FUNERALI E DEL RIENTRO DELLE SALME

A causa della tragedia che ha colpito la famiglia, la Caritas parrocchiale di Kotlje e Ravne ha aperto un conto corrente attraverso il quale saranno raccolti fondi destinati ad aiutare i familiari e a coprire le spese dei funerali e del rientro delle tre salme dall’Italia. La famiglia Jamnik Kobolt sarà ricordata venerdì 4 settembre nella parrocchia di Kotlje, con una preghiera alle 17.30 e una Santa Messa alle 18.