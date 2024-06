Una famiglia di cinghiali sulla spiaggia di Parghelia

1 minuto per la lettura

PARGHELIA (VIBO VALENTIA) – Sarà probabilmente stata la calura estiva di ieri, e quindi la necessità, di trovare un posto per rinfrescarsi, a spingere una famiglia di cinghiali a fare la propria comparsa sulla spiaggia. Ormai non è infrequente imbattersi negli ungulati, e lo sta diventando anche in queste location. D’altronde, non si possono dimenticare le numerose scena di esemplari che facevano tranquillamente il bagno nelle acque delle località calabresi.

L’episodio di cui vi riferiamo è avvenuto presso la spiaggia del Lido del nonno, nel territorio di Parghelia (Vibo Valentia). A realizzare il filmato è stato Enzo Carone.