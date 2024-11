Vibo, addio al Cedro del Libano in piazza Municipio, al suo posto l'albero simbolo di Tokyo

3 minuti per la lettura

Vani i tentativi di salvare l’iconico Cedro del Libano, in piazza Municipio a Vibo: la debolezza delle radici ha reso impossibile la ripiantumazione dell’albero che ha fatto la storia della città. Al suo posto molto probabilmente una pianta ornamentale antichissima, simbolo della città di Tokyo

VIBO VALENTIA – Un addio doloroso ad un simbolo che ha caratterizzato la storia di Vibo Valentia: l’iconico Cedro del Libano di piazza Municipio è stato purtroppo abbattuto. Inutile ogni tentativo di salvarlo. La notizia era nell’aria ma adesso ha assunto i crismi dell’ufficialità a seguito della perizia effettuata da un agronomo appositamente incaricato dal Comune e di ulteriori confronti con esperti, e stamani, 2 novembre, sono iniziate le operazioni di taglio.

La decisione, a malincuore, adottata al fine di garantire la tutela della pubblica incolumità. In particolare, nel corso dei lavori di restyling della piazza, erano state rilevate le ridotte dimensioni della zolla radicale a causa dell’elevata impermeabilizzazione, dovuta all’asfalto, cui è stato soggetto l’albero nel corso degli anni, che ha impedito una crescita corretta.

Il cedro libanese in piazza municipio poco prima dell’abbattimento

Lo stesso professionista ha evidenziato che la rimozione del cedro del Libano, simbolo di Vibo, si rende necessaria poiché non esistono interventi arboricolturali, calibrati sulle condizioni fitostatiche rilevate e nel rispetto delle esigenze vegetative dell’albero che possano ridurre le condizioni di pericolo entro limiti ritenuti accettabili. Esclusa anche l’ipotesi che l’albero – come richiesto dal sindaco Enzo Romeo – potesse essere ripiantumato altrove, ad esempio in uno dei parchi cittadini e purtroppo non vi è altra scelta che questa. Stamani, come detto, l’abbattimento ad opera della ditta incaricata.