2 minuti per la lettura

L’ondata di maltempo ha investito anche la provincia di Vibo Valentia causando danni soprattutto a Pizzo con il lungomare completamente devastato. Fuori da porto di Vibo Marina onde alte sei metri. Interventi dei vigili del fuoco anche nell’entroterra

VIBO VALENTIA – L’ondata di vento e pioggia abbattutasi in Calabria la notte appena trascorsa, ha interessato anche la provincia di Vibo Valentia provocando danni in particolare lungo la fascia costiera e in qualche area dell’entroterra.

Numerose le chiamate ai vigili del fuoco che hanno effettuato una decina di interventi, specialmente nella zona di Serra San Bruno, con diversi rami caduti, ma anche, come dicevamo, lungo il litorale si contano danni, in particolare alla marina di Pizzo dove le onde di sei metri si sono abbattute contro il molo e le barriere che delimitano l’area del lungomare Colombo e della costruenda strada di collegamento con la “Seggiòla” con i detriti che sono copiosamente finiti nel piazzale utilizzato per parcheggio. Questa volta, diversamente da qualche anno addietro quando andò in frantumi, il molo ha retto alla furia dei marosi

Ad essere colpita dall’ondata di maltempo non è stata solo Pizzo: impressionanti, infatti, le immagini del video girato all’interno del porto di Vibo Marina in cui si vede in lontananza la spuma delle maestose onde al di fuori dell’infrastruttura, alimentata dal forte vento che sta solcando il territorio fin dalla giornata precedente. A Bivona si registra qualche danno ma fortunatamente nulla di più e lo stesso dicasi per Briatico.

MALTEMPO A VIBO, ALBERO CADUTO LUNGO LA SP/5

Nella serata di ieri, lungo la Strada provinciale 5, che collega Pizzo con Sant’Onofrio passando per la zona industriale di Maierato, a causa delle forti raffiche di vento, si è verificata la caduta di un albero che ha ostruito completamente la strada, facendo deviare il transito. Non è il primo che cade nello stesso tratto in questo periodo ma fortunatamente anche questa volta non si registrano danni a cose e persone.

A ZAMBRONE DETRITI SUL LUNGOMARE