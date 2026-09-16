Discarica in centro, il Comune di Vibo individua il responsabile e lo multa

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Il Comune di Vibo ha individuato il responsabile dell’abbandono di una vasta quantità di rifiuti che aveva trasformato via Machiavelli in una discarica a cielo aperto, elevando nei suoi confronti una multa salata

È STATO individuato ed è destinatario di una multa il responsabile dell’abbandono illecito di rifiuti in via Machiavelli, nel pieno centro di Vibo, dove nei giorni scorsi si era formata una vera e propria discarica abusiva.

A darne notizia è l’assessorato all’Ambiente del Comune di Vibo Valentia, che riferisce come l’identificazione del trasgressore sia arrivata al termine degli accertamenti condotti dalla Polizia locale e dagli uffici del settore. Le verifiche hanno consentito di incrociare le informazioni raccolte sul posto e di risalire al soggetto ritenuto responsabile dell’abbandono. Per il trasgressore è scattata quindi la sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale e gestione dei rifiuti.

Parallelamente agli accertamenti, si è proceduto alla bonifica dell’area. La ditta Muraca, incaricata del servizio, è intervenuta tempestivamente provvedendo allo sgombero completo della strada e alla rimozione dei materiali abbandonati. L’intervento ha consentito di restituire via Machiavelli alle normali condizioni di fruibilità, con il contestuale ripristino del decoro urbano.

L’attività di controllo, fa sapere ancora l’amministrazione comunale, prosegue su tutto il territorio cittadino nell’ambito delle azioni di contrasto al degrado e all’abbandono illecito dei rifiuti. Particolare attenzione è rivolta alle aree considerate più sensibili, tra cui via Froggio, via Morante, il quartiere Cancello Rosso, via Protettì e le frazioni marine, dove continueranno le verifiche da parte degli organi preposti.

Nel comunicare l’esito degli accertamenti di via Machiavelli, l’assessorato all’Ambiente richiama infine le conseguenze previste dalla normativa per l’abbandono dei rifiuti, ricordando che, nei casi indicati dalla legge, è prevista un’ammenda penale da 1.500 a 18 mila euro, con importi raddoppiati in caso di abbandono di rifiuti pericolosi.

