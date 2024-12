La nave da crociera "La Belle de l'Adriatique" arriva al porto di Vibo

2 minuti per la lettura

In un’atmosfera magica, la nave da crociera “La Belle del l’Adriatique”, ha attraccato questa mattina al porto di Vibo Marina. A bordo 200 passeggeri. Il suo è un gradito ritorno e questa presso lo scalo vibonese è solo la prima di una serie di tappe previste nelle prossime settimane

VIBO VALENTIA – Ha attraccato questa mattina (10 dicembre 2024) al porto di Vibo Marina, in un’atmosfera magica, con l’arcobaleno in lontananza e i colori dell’alba a fare da cornice, la nave da crociera “La Belle de l’Adriatique” con circa duecento passeggeri a bordo di nazionalità soprattutto francese e belga e 50 membri di equipaggio.

La nave di 110 metri ma unica del suo genere per modernità e tecnologia, 100 cabine luminose tutte lato mare, ritorna quindi anche quest’anno nella nostra splendida baia di Santa Venere; in un itinerario pregevole nel Tirreno Meridionale che prevede la partenza da Napoli, transito dalle Eolie, sosta a Milazzo, Messina, Vibo Marina, Salerno, rientro a Napoli dopo otto giorni di navigazione. Il suo è un gradito ritorno allo scalo vibonese, visto che già da diversi anni è divenuto tappa fissa della nave da crociera.

ESCURSIONI NELLE PRINICIPALI LOCALITÀ DELLA COSTA DI VIBO

Si prevedono, come le scorse volte, escursioni in bus verso Tropea; alcuni crocieristi “rimarranno a Vibo Marina, paese-porto accogliente, che offre anche una passeggiata sul lungomare, posti di ristoro con caffè e gelaterie panoramiche sul porto, eleganti negozi per lo shopping e prodotti tipici; peccato che non siano ancora visitabili luoghi identitari vicini al porto, come il Museo della Tonnara di Bivona bene unico in Calabria”, commenta la Pro loco della frazione che, nel dare il benvenuto ai croceristi che giungono a Vibo Marina, ringrazia la Compagnia Croise Europa e l’Agenzia Alosch & Bassani per aver scelto ancora una volta di effettuare una sosta in Calabria nello scalo di Vibo, la Capitaneria di Porto e l’Autorità portuale per le attività istituzionali e la promozione, e i servizi portuali tutti di grande tradizione che garantiscono la funzionalità di un porto polifunzionale dalle tante potenzialità e da valorizzare al meglio.

LA NAVE DA CROCIERA TORNERÀ PRESTO A VIBO

La Belle de l’Adriatique salperà verso le 15 dopo il pranzo a bordo. La sua sarà solo una delle quattro tappe in programma della crociera nel porto di Vibo Marina nel 2024: le prossime saranno infatti il 17, 24 e 31 dicembre, mentre altre cinque a febbraio e marzo 2025 e altre preannunciate nel 2026.