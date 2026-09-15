La stazione ferroviaria di Pizzo tra degrado, assenza di servizi e di sicurezza

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Condizioni di degrado e assenza di servizi caratterizzano la stazione ferroviaria di Pizzo che rappresenta non certo un bel biglietto da visita per chi arriva nel territorio

PIZZO – Il primo impatto con la città di Pizzo per le centinaia di turisti che vi giungono in treno si allontana notevolmente dagli standard di un’adeguata accoglienza se ci si sofferma sulla stazione ferroviaria (per intenderci quella della linea costiera), che per sua natura, tuttavia, dovrebbe rappresentare il principale biglietto da visita del territorio, versa in condizioni di evidente criticità.

SEGNALETICA, SERVIZI E PANCHINE ASSENTI

A saltare subito all’occhio è la bacheca informativa situata all’esterno della struttura: quella che in passato era una mappa per orientarsi tra le vie del paese si è trasformata in una superficie del tutto incomprensibile. I colori prosciugati dalle intemperie e il fitto reticolo di crepe rendono il cartello inservibile, rendendolo più simile a un reperto logorato dal sole che a un effettivo strumento di supporto per la navigazione dei visitatori.

Oltre al problema della segnaletica, a pesare sull’esperienza dei viaggiatori sono le carenze strutturali e la totale assenza di servizi primari. Chi si trova ad attendere un convoglio, o vi è appena sceso, deve fare i conti con la mancanza di una sala d’aspetto aperta al pubblico e con i servizi igienici inaccessibili. Anche la piccola area verde adiacente non offre alcuno spazio di sosta adeguato, dal momento che non vi è traccia di panchine integre su cui potersi sedere. Lo sguardo oltre il muraglione di contenimento, inoltre, restituisce una visuale compromessa dall’incuria generale.

IL PROBLEMA MAGGIORE è LA SICUREZZA PRECARIA PER I VIAGGIATORI

A destare le maggiori preoccupazioni è tuttavia il profilo legato alla sicurezza. L’accesso al ponte di ferro risulta privo di protezione, poiché il cancello originario è stato completamente divelto. Questa mancanza espone chiunque vi si avvicini, in particolar modo nelle ore serali, al serio rischio di finire al di sotto della scogliera. Una situazione di degrado analoga si riscontra anche per i cancelletti che delimitano il perimetro della villetta.

INASCOLTATE LE DECENNALI RICHIESTE DEI RESIDENTI DELLA ZONA

Di fronte a questo scenario, che si protrae inalterato da svariato tempo, emerge la frustrazione di chi vive quotidianamente il quartiere. Per decenni i residenti hanno monitorato la situazione, assicurandosi di inoltrare le dovute comunicazioni a chi di dovere. Le richieste di intervento e le puntuali segnalazioni relative alla manutenzione della stazione e delle aree limitrofe sono indirizzate ormai da tempo all’amministrazione comunale di Pizzo, nei confronti della quale si mantiene un distaccato e formale riscontro oggettivo in merito alla perdurante assenza di interventi risolutivi.