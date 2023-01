2 minuti per la lettura

Vibo Valentia, Corrado L’Andolina eletto presidente della Provincia

VIBO VALENTIA – Corrado L’Andolina, sindaco di Zambrone è il nuovo presidente della Provincia con il 57,65% dei voti validi. Ha prevalso sul collega primo cittadino di San Nicola da Crissa, Giuseppe Condello che ha ottenuto il 42,35%. Il primo era sostenuto da tutto li centrodestra mentre il secondo dal centrosinistra allargato al terzo polo.

LE PRIME PAROLE DI L’ANDOLINA DA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Andando ai freddi numeri (le operazioni si sono svolte in tutta serenità grazie alla professionalità della commissione elettorale), si parte con quello riferito ai votanti: su 585 aventi diritto (da ricordare che andava espunto il comune di Soriano in quanto commissariato) in 512 si sono recati alle urne.

Per quanto concerne la fascia con il quoziente più basso, comprendente gli enti locali fino a 3.000 abitanti, l’esito è stato favorevole a Condello che ha totalizzato 171 preferenze (pari ad un voto ponderato di16.074 punti) contro le 132 di L’Andolina (12.408 punti): totale di 312,comprensivo di 2 bianche e 7 nulle.

Per la seconda fascia (comuni tra 3000 e 5000), ha invece prevalso il sindaco di Zambrone con 58 preferenze ricevute(24.530 punti), mentre il dato per primo cittadino si è fermato a 35 (23.389 punti), con una bianca e altrettanto le nulle: in tutto 95 votanti.

Anche alla terza fascia, quella che contempla la presenza di comuni con abitanti tra 5.000 e 10.000, c’è stata l’affermazione di L’Andolina che, a differenza di quella precedente, qui è stata più larga: 55 (pari a 15.235 punti) contro 18 (4.986 punti), con una scheda bianca e una nulla: per un totale di 75 votanti.

Decisivo come sempre il dato di Vibo che ha sancito la vittoria dell’avvocato vibonese (16 a 13), per un voto ponderato di 10.784 punti per il primo e 8.762 per il secondo; due infine le nulle.

Pertanto, andando a tirare le somme, Corrado l’Andolina ha racimolato 261 voti (50.549 punti) mentre lo sfidante 237 (37.137 punti).