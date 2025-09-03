Elezioni regionali, Maria Limardo correrà nella Lega per un posto in Consiglio

3 minuti per la lettura

Anche l’ex sindaco di Vibo, Maria Limardo, in corsa per un posto in Consiglio alle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre prossimi: lo farà nella Lega che ne ha ufficializzato la candidatura al termine di un incontro tra il già primo cittadino e il leader del Carroccio, Matteo Salvini.

VIBO VALENTIA – Un comunicato stringato, ma dal valore dirompente, arrivato alle caselle di posta elettronica delle redazioni giornalistiche intorno alle 16.30 di ieri e ufficializza le indiscrezioni dei giorni scorsi. Maria Limardo, già sindaco di Vibo – dal 2019 al 2024 – ed ex vicepresidente nazionale dell’Anci, correrà alle prossime elezioni regionali per un posto in consiglio nel partito della Lega che ieri ha ufficializzato altre due candidature. Sarà uno degli oltre 20 aspiranti consiglieri del Vibonese.

ELEZIONI REGIONALI: LA NOTA DELLA LEGA CHE UFFICIALIZZA MARIA LIMARDO

Il comunicato stampa. Recita così la nota: “La Lega Calabria annuncia la candidatura di Maria Limardo, già sindaca di Vibo Valentia, alle prossime elezioni regionali in programma domenica 5 e lunedì 6 ottobre 2025. Avvocata e prima donna a guidare Vibo Valentia (2019–2024), Limardo porta in dote una solida esperienza amministrativa e politica. La sua candidatura rafforza la presenza della Lega nella circoscrizione Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia. Oggi (ieri, ndr) la candidata è stata ricevuta a Roma dal vicepremier e segretario federale della Lega, Matteo Salvini, che ha espresso pieno sostegno alla sua candidatura».

L’ALLONTANAMENTO DA FORZA ITALIA E LA NUOVA OCCASIONE CON LA LEGA

L’ex primo cittadino di Vibo si (ri)mette, dunque in gioco, in un partito nuovo abbandonando quella che per tanto tempo è stata la sua casa – dai tempi del Pdl – vale a dire Forza Italia che l’aveva vista governare la città nel passato quinquennio. Poi la rottura – mai comunque ufficializzata – nel momento in cui i vertici locali del partito azzurro hanno deciso di non ricandidarla alle ultime comunali preferendo puntare sul dirigente regionale Roberto Cosentino uscito sconfitto dal ballottaggio con Enzo Romeo, del giugno 2024.

Da quel momento in poi, Maria Limardo ha preso sempre più le distanze dal partito che sta attraversando un momento di profondo rinnovamento decidendo di tornare a dedicarsi alla propria professione. Ma mai accantonando la sua passione per la politica in attesa dell’occasione giusta. Che è arrivata con le dimissioni di Occhiuto e adesso con la corsa nella Lega dopo aver provato a trovare albergo in quello che è stato per anni la sua casa politica: Msi prima e An poi, divenuta infine Fratelli d’Italia.

Trovatasi la strada sbarrata, l’ex primo cittadino di Vibo ha virato verso l’unico partito che le potrebbe dare la possibilità di entrare nell’assemblea regionale, vale a dire quello del “Carroccio” e così sono iniziate le interlocuzioni conclusesi nei giorni scorsi e sancite con l’annuncio di ieri.

MARIA LIMARDO E LA NECESSITà DI MOTIVARE LA SUA SCELTA

Certo, il compito più difficile ora sarà quello di spiegare ai suoi sostenitori i motivi di questa scelta per evitare che il suo zoccolo duro possa non comprenderla e in questo il tempo non gioca a suo favore visti i tempi risicati che portano al voto (un mese) ecco perché la strada per lei è più in salita rispetto a quella di altri. Vedremo.