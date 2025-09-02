Regionali in Calabria, la Lega cala il tris e candida Greco, Bevilacqua e Limardo

Il coordinatore di IdM Vincenzo Castellano, Orlandino Greco e Matteo Salvini2 minuti per la lettura
La Lega presenta ufficialmente alcuni dei propri candidati alle elezioni regionali in Calabria, Salvini punta tra gli altri su Orlandino Greco, Gianpaolo Bevilacqua e Maria Limardo
Li ha voluti a Roma per ufficializzarne la candidatura e offrire loro il pieno sostegno del partito. Matteo Salvini in Calabria crede nel risultato vincente e per dimostrarlo punta su tre personaggi di spicco della politica calabrese. Orlandino Greco, Gianpaolo Bevacqua e Maria Limardo entrano nella scuderia salviniana con l’obiettivo di rinverdire i consensi per il partito del vicepremier. Salvini ha incontrato a Roma tutti e tre i candidati con cui ha avuto un confronto sui temi chiave per il futuro del territorio e ha condiviso proposte e idee esprimendo in conclusione pieno sostegno alle loro candidature.
Orlandino Greco, sindaco in carica di Castrolibero, ex consigliere regionale e leader di Italia del Meridione, sarà candidato nelle liste della Lega Calabria, a sostegno della ricandidatura del presidente Roberto Occhiuto. «La decisione -rende noto la stessa Lega di Salvini – consolida l’alleanza tra Lega e Italia del Meridione, con l’obiettivo di rafforzare il centrodestra e dare più forza alle istanze del Sud.
REGIONALI IN CALABRIA, LA LEGA PUNTA ANCHE SU BEVILACQUA E LIMARDO
«Forte del grande consenso ottenuto nelle recenti competizioni lametine, Gianpaolo Bevilacqua – fa sapere la Lega – si candida alle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre 2025 nelle liste della Lega Calabria. La sua affermazione sul territorio, con migliaia di preferenze personali raccolte a Lamezia Terme, conferma un radicamento che la Lega ha deciso di valorizzare in vista di una sfida regionale decisiva».
Infine, il vicepremier Salvini accoglie tra le fila della Lega anche Maria Limardo, «già sindaca di Vibo Valentia. Avvocata e prima donna a guidare Vibo Valentia (2019–2024), Limardo porta in dote una solida esperienza amministrativa e politica. La sua candidatura rafforza la presenza della Lega nella circoscrizione Catanzaro–Crotone–Vibo Valentia»
