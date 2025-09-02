Regionali in Calabria, la Lega cala il tris e candida Greco, Bevilacqua e Limardo

2 minuti per la lettura

La Lega presenta ufficialmente alcuni dei propri candidati alle elezioni regionali in Calabria, Salvini punta tra gli altri su Orlandino Greco, Gianpaolo Bevilacqua e Maria Limardo

Li ha voluti a Roma per ufficializzarne la candidatura e offrire loro il pieno sostegno del partito. Matteo Salvini in Calabria crede nel risultato vincente e per dimostrarlo punta su tre personaggi di spicco della politica calabrese. Orlandino Greco, Gianpaolo Bevacqua e Maria Limardo entrano nella scuderia salviniana con l’obiettivo di rinverdire i consensi per il partito del vicepremier. Salvini ha incontrato a Roma tutti e tre i candidati con cui ha avuto un confronto sui temi chiave per il futuro del territorio e ha condiviso proposte e idee esprimendo in conclusione pieno sostegno alle loro candidature.

Orlandino Greco, sindaco in carica di Castrolibero, ex consigliere regionale e leader di Italia del Meridione, sarà candidato nelle liste della Lega Calabria, a sostegno della ricandidatura del presidente Roberto Occhiuto. «La decisione -rende noto la stessa Lega di Salvini – consolida l’alleanza tra Lega e Italia del Meridione, con l’obiettivo di rafforzare il centrodestra e dare più forza alle istanze del Sud.

REGIONALI IN CALABRIA, LA LEGA PUNTA ANCHE SU BEVILACQUA E LIMARDO

«Forte del grande consenso ottenuto nelle recenti competizioni lametine, Gianpaolo Bevilacqua – fa sapere la Lega – si candida alle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre 2025 nelle liste della Lega Calabria. La sua affermazione sul territorio, con migliaia di preferenze personali raccolte a Lamezia Terme, conferma un radicamento che la Lega ha deciso di valorizzare in vista di una sfida regionale decisiva». Gianpaolo Bevilacqua e Matteo Salvini