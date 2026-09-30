Intervista al sindaco di Vibo, Romeo: tra politica, opere pubbliche e strali all'opposizione

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il sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo, traccia un bilancio dettagliato dell’attività amministrativa e in un’ampia intervista in occasione della Festa dell’Unità organizzata dal Pd di Vibo, risponde alle critiche dell’opposizione, illustra i progetti strategici per la città e per Vibo Marina e chiarisce la propria posizione in vista dei futuri assetti politici provinciali

VIBO VALENTIA – A due anni e tre mesi dall’inizio del suo mandato, il sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo, traccia un bilancio dettagliato dell’attività amministrativa. In un’ampia intervista in occasione della Festa dell’Unità organizzata dal Pd di Vibo, il primo cittadino risponde punto su punto alle critiche dell’opposizione, illustra i progetti strategici per la città e per Vibo Marina – dalla delocalizzazione dei depositi di idrocarburi all’acquario nel retroporto -, e chiarisce la propria posizione in vista dei futuri assetti politici provinciali.

Signor Sindaco, siamo quasi al giro di boa della consiliatura. Qual è il bilancio di questi primi due anni e tre mesi di governo cittadino?

«In due anni siamo riusciti a realizzare cose straordinarie. Siamo partiti con ben 60 cantieri Pnrr aperti e li abbiamo chiusi tutti, affrontando e superando grandi difficoltà legate a reperti archeologici e criticità strutturali. Riaprire o avviare un cantiere è semplice, la vera sfida è portarlo a compimento. Inoltre, siamo riusciti a sbloccare quasi tutte le incompiute storiche che paralizzavano la città da oltre dieci anni, a partire dal Teatro Comunale che ora garantisce una programmazione raddoppiata con 20 spettacoli grazie ai contributi regionali, fino all’imminente riapertura della scala mobile».

L’opposizione sostiene che molti dei cantieri chiusi siano farina del proprio sacco e frutto dei fondi Pnrr intercettati nella precedente consiliatura…

«Hanno avuto la fortuna straordinaria di trovarsi con 160 milioni di euro di Pnrr. Io, per ottenere un contributo regionale da 250 mila euro, devo andare a bussare per mesi. Va dato loro atto di averli avviati, ma gestire e chiudere 60 cantieri su 60 è l’operazione amministrativa più complessa ed è merito esclusivo della capacità di questa giunta e di assessori che lavorano come operai sul campo. Del resto, chi ci ha preceduto è stato bocciato dalla sua stessa coalizione, a dimostrazione che i problemi erano interni e che non avevano soddisfatto i propri elettori».

Un punto critico recente riguarda la revoca dei 2,5 milioni di euro del bando “PartecipO” per le periferie. Come stanno esattamente le cose?

«Eravamo terzi in graduatoria provvisoria e definitamente ammessi al finanziamento. C’è stato un evidente errore formale nell’inserimento di un file che non corrispondeva alla dicitura esatta richiesta dalla Regione. Ritengo però che ci sia stata una rigidità eccessiva e un atteggiamento strano da parte dell’amministrazione regionale. Faremo ricorso al Tar per tutelare i diritti di Vibo Valentia: le consulenze legali ci danno un 50% di possibilità di vittoria e daremo battaglia».

Sul fronte dello sviluppo turistico e portuale si parla molto della delocalizzazione dei depositi costieri della “Meridionale Petroli” a Vibo Marina. C’è chi sostiene sia stato un passo più lungo della gamba…

«Non è stato affatto un passo troppo lungo, ma un atto d’obbligo nelle prerogative di un sindaco che difende la collettività. Quel deposito petrolifero insiste su un’area splendida del nostro porto dal 1956. Per la prima volta, un’amministrazione di centrosinistra ha stabilito con fermezza che quel sito deve delocalizzarsi. L’Autorità di Sistema Portuale e il Ministero sono al nostro fianco: abbiamo fissato un orizzonte di 4 anni per lo spostamento. Questo consentirà di trasformare Vibo Marina nel polo turistico e portuale più bello della Calabria, a cui si aggiungerà il nostro progetto per la realizzazione dell’acquario nel retroporto».

Nelle ultime settimane la minoranza ha sollevato polemiche sull’uso del fondo di riserva e su presunti ritardi negli asili nido. Cosa risponde?

«Rispondo che l’opposizione è priva di argomenti seri e cerca solo un attimo di visibilità sui giornali. Il fondo di riserva è uno strumento previsto dalla legge che tutte le amministrazioni utilizzano a fine esercizio per garantire la stabilità finanziaria dell’ente. Quanto agli asili nido, i ritardi non dipendono da noi ma dalla Regione Calabria e dai mancati trasferimenti dei fondi Inps statali. Chi governa la Regione dovrebbe fare un mea culpa anziché attaccare strumentalmente il Comune. Arrivano perfino a fare polemiche personali sulla mia abbronzatura o ad accusarmi di maschilismo: siamo alla follia e alla totale incapacità di argomentare».

Ci sono disagi in città per i cantieri stradali, come in via degli Artigiani per il progetto Maione. Come intendete gestire la viabilità?

«Il progetto Maione era una di quelle opere di cui si parlava da vent’anni senza mai vedere un mattone: noi l’abbiamo sbloccato e fatto partire. Regimentare le acque e le fogne in via degli Artigiani è un intervento fondamentale e indifferibile per la sicurezza idrogeologica. Incontreremo i dirigenti scolastici per risolvere ogni criticità legata al traffico e garantire la sicurezza. Saremo inoltre rigorosi con le ditte che effettuano scavi e non ripristinano l’asfalto a regola d’arte, agendo anche in danno se necessario».

Dopo le dimissioni dei consiglieri a Zambrone e la caduta del sindaco L’Andolina, si voterà per la Provincia. È vero che le era stata proposta la candidatura a Presidente e lei ha rifiutato?

«Non ho declinato alcuna offerta, ho fatto una riflessione di profonda onestà intellettuale e politica con il mio partito e con la coalizione. Fare il sindaco di un capoluogo di provincia è un impegno assorbente e gravoso. Con la riforma Delrio, un Presidente di Provincia non ha nemmeno la possibilità di nominare assessori e deve gestire un ente con gravi difficoltà economiche e strutturali. Rischierei di non fare bene né il sindaco né il presidente. Se la coalizione individuerà una figura unitaria e vincente. Enzo Romeo preferisce continuare a fare esclusivamente il sindaco di Vibo Valentia per i restanti due anni e nove mesi di mandato».

Sindaco Romeo, in Consiglio a Vibo è nata la Federazione di dieci elementi del PD, o vicini allo stesso. Questo comporterà un rimpasto di Giunta?

«La nascita della federazione nasce con il mio pieno sostegno per rafforzare la presenza del Partito Democratico, ma non vi è alcuna richiesta di rivedere i posti in giunta. Il Pd esprime già il sindaco, il presidente del consiglio comunale e tre assessori. Non mi risulta alcuna richiesta di riequilibrio e la giunta continuerà a lavorare con la massima compattezza».

In ultimo, per cosa vorrebbe essere ricordato al termine del suo mandato?

«Vorrei essere ricordato per aver riportato la normalità in questa città e per averla resa una comunità attrattiva. Ma soprattutto vorrei che i cittadini ricordassero questa consiliatura come un’amministrazione di prossimità, sempre aperta, vicina ai bisogni della gente e capace di dialogare direttamente con tutti».