Scontro sulla Tari a Rombiolo, l’opposizione: “L’aumento c’è stato”

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Il gruppo dei “Democratici in Movimento” di Rombiolo replica alla sindaca: “Cerca di arrampicarsi sugli specchi”

Prosegue lo scontro politico a Rombiolo sulle nuove tariffe comunali. Da una parte la sindaca Caterina Contartese, che ha smentito il paventato aumento rispondendo duramente all’opposizione e in particolare al capogruppo dei “Democratici in Movimento” Davide De Rito. Dall’altra l’opposizione, che ribadisce come l’aumento ci sia stato e replica punto per punto alle accuse della prima cittadina.

«La sindaca cerca di arrampicarsi sugli specchi dicendo che la colpa è degli altri e non della sua maggioranza», sostiene l’opposizione. E ancora: «Dalla sua presa di posizione si evince un certo nervosismo che magari la porta a dire fesserie. Il suggerimento è quello di stare calma e rilassarsi un po’».

L’OPPOSIZIONE TORNA SULL’ARGOMENTO TARIFFE: “NEI FATTI NESSUNO SCONTO PER I CITTADINI”

Tornando al merito, De Rito e i colleghi di gruppo ricostruiscono i fatti: «Nel 2024, in uno dei primi consigli comunali di questa nuova amministrazione, si è proceduto a deliberare delle tariffe Tari al ribasso per merito dell’amministrazione precedente (Petrolo), degli uffici comunali e soprattutto dei cittadini rombiolesi. All’epoca questa maggioranza si è presa un plauso immeritato per aver abbassato le tariffe. Oggi, siccome sono state innalzate, la colpa è degli altri».

Quanto agli sconti annunciati dalla sindaca per alcune categorie di contribuenti, l’opposizione è netta: «È un’altra notizia che serve a mascherare l’inganno. Le tariffe sono aumentate con percentuali superiori agli sconti previsti. Quindi, il cittadino rombiolese come fa a toccare con mano il risparmio?». Per il gruppo il dato resta uno solo: «Il costo della Tari per il 2026 è aumentato e di conseguenza i cittadini dovranno pagare di più. Dato, questo, incontrovertibile».

IL CASO DEI BONUS SOCIALE: NON E’ STATO APPLICATO A CHI NE SAREBBE BENEFICIARIO”

L’affondo più duro riguarda la gestione del bonus sociale Tari, che l’opposizione accusa di essere stato applicato in modo scorretto: «Il bonus sociale Tari è stato previsto come uno sconto pari al 25% da applicare direttamente in bolletta, purché la bolletta venga emessa entro il 30 giugno 2026, inserendo come costo il bonus Tari a tutti gli altri contribuenti che non hanno diritto».

Secondo la ricostruzione dell’opposizione, a Rombiolo le bollette sono state emesse nei termini e la quota di costo di 6 euro è stata inserita correttamente, «ma lo sconto non è stato applicato a chi sarebbe beneficiario del 25%, a cui è stata inserita anche la quota di costo di 6 euro. Perciò una doppia beffa: non solo mancato riconoscimento dello sconto ma anche applicazione di una quota che non dovrebbero pagare. Questo non è un danno per le fasce più deboli?».

L’opposizione respinge, inoltre, in anticipo una possibile giustificazione della maggioranza: «Ora è inutile dire: applicheremo lo sconto nel 2026/2027. La sindaca dovrebbe sapere che l’Arera ha previsto la possibilità di riconoscere lo sconto del 2025 direttamente ai cittadini attraverso mandato diretto, purché venga fatto entro il 31 dicembre 2026. Se non lo sa, la informiamo noi».

I CONSIGLIERI DI MINORANZA INVITATI A PRENDERE LE DISTANZE DAL CAPOGRUPPO DAVIDE DE RITO

Un altro fronte riguarda l’invito della sindaca ai consiglieri Eleonora Contartese e Giuseppe Provenzano a prendere le distanze da De Rito. I diretti interessati respingono la sollecitazione: «Il nostro gruppo ha una posizione chiara e condivisa. Appare fuori luogo che la sindaca possa chiedere ai singoli consiglieri di prendere le distanze dal capogruppo. Non accettiamo tentativi di alimentare divisioni o strumentalizzazioni: le posizioni del gruppo sono condivise e discusse al suo interno».