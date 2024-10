Dal Comune la tabella ufficiale dei collegamenti tra Stazione Fs, Vibo città e frazioni

2 minuti per la lettura

Dopo le polemiche della minoranza e i rilievi dei cittadini, il Comune di Vibo ha pubblicato la tabella completa, comprensiva di orari e fermate, relativa ai collegamenti tra la stazione Fs, il centro città e le frazioni costiere

VIBO VALENTIA – Dopo le segnalazioni sia dei cittadini e i rilievi dei consiglieri di minoranza, riportati dal Quotidiano del Sud, il Comune di Vibo nella giornata di odierna ha proceduto alla pubblicazione definitiva degli orari con annesse fermate degli autobus che faranno la spola tra la stazione ferroviaria di Vibo-Pizzo, il capoluogo di provincia e le frazioni costiere. Nei giorni scorsi infatti, l’assessore ai trasporti, Loredana Pilegi, aveva postato sul proprio profilo Facebook una tabella riportante gli orari dei bus e i centri che questi avrebbero toccato nel tragitto tra la stazione Fs, Vibo città e frazioni marine, ma senza specificare le vie in cui prevedere le fermate.

Si tratta del potenziamento dei collegamenti annunciato nei giorni scorsi dalla Regione Calabria per bocca dell’assessore Rosario Varì e che dovrebbe consentire un più agevole spostamento soprattutto dei pendolari tra lo scalo ferroviario e le altre località del territorio comunale. L’opposizione nel corso della II commissione dei giorni scorsi aveva evidenziato l’incompletezza della comunicazione resa dalla componente della Giunta Romeo – nonché vicesindaco – e a quel punto sia il presidente dell’organismo consiliare che alcuni elementi della maggioranza alla fine avevano ammesso che ancora l’iter era in corso perché si stava ancora ragionando sull’individuazione, appunto, delle fermate. A quel punto gli esponenti della minoranza erano passati all’attacco parlando di “ansia da prestazione dell’assessore” che aveva “deciso di dare alla popolazione una informazione incompleta pur di far vedere che sta lavorando”.

VIBO, COLLEGAMENTI TRA CITTÀ, STAZIONE FS E FRAZIONI, LA TABELLA ORARIA

Ora, dopo quei rilievi, puntualmente riportati sul Quotidiano del Sud, l’esecutivo di palazzo Luigi Razza ha accelerato i tempi pubblicando la tabella completa.