Collegamenti autobus stazione-Vibo-frazioni, ci sono gli orari ma mancano le fermate

Vibo, l’assessore comunale Pilegi annuncia i collegamenti autobus tra la stazione Fs, Vibo città e alcune frazioni ma mancano i punti in cui sostano i bus. L’opposizione attacca (“ha avuto ansia da prestazione”) e la maggioranza costretta ad ammettere che l’iter non è ancora ultimato

VIBO VALENTIA – La stura l’ha data un post su Facebook pubblicato dal vicesindaco del Comune di Vibo – e assessore con delega al Trasporto pubblico locale – Loredana Pilegi riguardante gli orari delle navette che fanno la spola tra la stazione ferroviaria di Vibo-Pizzo, il centro città e le frazioni costiere. Si tratta del potenziamento dei collegamenti annunciato nei giorni scorsi dalla Regione Calabria per bocca dell’assessore Rosario Varì.

COLLEGAMENTI AUTOBUS, IL POST SU FACEBOOK DELL’ASSESSORE DI VIBO CON LA TABELLA INCOMPLETA

Ebbene a saltare subito all’occhio è l’assenza dei luoghi in cui gli autobus dovranno fermarsi per la salita e la discesa dei passeggeri, tant’è che più d’uno, commentando sul post, ha rilevato la circostanza. In effetti a guardar bene la foto allegata al messaggio della componente della Giunta Romeo vi sono riportati gli orari e le località ma non i punti specifici: Piscopio, Vibo, Vibo Marina e via discorrendo, ma non le eventuali piazze o vie.

Un aspetto che la minoranza consiliare non si è fatta sfuggire sollevando la questione nella II commissione (Urbanistica) dove ha evidenziato tali rilievi alla presidenza nella persona di Sergio Barbuto e nel corso della discussione è emerso che effettivamente l’iter non è per nulla completato. D’altronde, le domande dei consiglieri Carmen Corrado, Franco Muzzopappa, Antonio Schiavello e Nico Console si sono concentrate proprio a capire se si sia trattato di una “iniziativa frutto dell’ansia da prestazione dell’assessore” oppure di una semplice svista.

A quel punto, il presidente Barbuto – che è dello stesso gruppo consiliare della Pilegi, vale a dire Progressisti per Vibo – e alcuni esponenti della stessa maggioranza hanno ammesso l’incompletezza non solo della tabella ma di tutto l’iter concernente i punti di fermata dei mezzi pubblici: “Sì, in effetti tutto il procedimento è ancora in itinere ma contiamo che si possa giungere alla sua conclusione nel giro di poco tempo”.

L’OPPOSIZIONE PASSA ALL’ATTACCO: “L’ASSESSORE HA AVUTO ANSIA DA PRESTAZIONE”

Ma dall’opposizione si va alla carica: “Ma com’è possibile che un assessore intanto pubblichi sui social network una comunicazione di questa rilevanza senza passare per la commissione specifica, oppure dai canali istituzionali dell’ente quali possono essere il sito o un comunicato stampa, per di più se oggi apprendiamo che ancora non è definito l’iter”.

E qui l’attacco diventa più diretto: “Sorprende che una persona come l’assessore Pilegi, che ha una grande esperienza amministrativa, possa scivolare banalmente su questi aspetti. Forse si è fatta prendere dalla proverbiale “ansia da prestazione” e abbia voluto far vedere che è operativa. Ma se poi la realtà è differente da quella annunciata, allora si comprende bene che tutto ciò che il centrosinistra diceva in campagna elettorale contro la precedente Giunta Limardo tacciandola di superficialità e di “annuncite”, era solo uno slogan perché i vari episodi avvenuti in questo primo segmento amministrativo vanno proprio in questa direzione”.