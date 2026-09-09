2 minuti per la lettura

La dea bendata bacia Pizzo: vincita da 90mila euro effettuata da un giocatore con un terno secco sulla ruota Nazionale del “10 e lotto”. I titolari della ricevitoria di via Nazionale rinunciano a ogni clamore pubblicitario per difendere strenuamente la privacy del vincitore

PIZZO – L’estrazione del Lotto e 10 e Lotto di martedì 8 settembre 2026 ha portato un’ondata di inaspettata fortuna su Pizzo, in una giornata in cui il concorso ha distribuito a livello nazionale premi per circa 36 milioni di euro: la vincita più sostanziosa di questa fortunata tornata si è registrata proprio nel centro napitino, dove un giocatore, rimasto finora rigorosamente anonimo, è riuscito a mettersi in tasca la considerevole cifra di 90.000 euro con un terno secco. Il “colpo” è stato messo a segno grazie a una giocata mirata e precisissima: tre numeri, 3, 8 e 30, puntati con successo sulla ruota Nazionale.

La notizia, formalizzata e diffusa dall’Agimeg, la principale agenzia di stampa italiana specializzata nel settore dei giochi pubblici e del mercato legale, ha inevitabilmente acceso la curiosità degli abitanti. La dea bendata si è fermata in via Nazionale, all’interno della tabaccheria e ricevitoria numero 11, storica attività gestita da Patrizia Bevevino e dal marito. In paese, come spesso accade in queste circostanze, è scattata quasi in automatico la classica caccia al fortunato, ma chi si aspettava di trovare all’esterno del locale cartelloni festanti, fotocopie del biglietto vincente o i classici brindisi celebrativi, è rimasto profondamente sorpreso.

La ricevitoria in cui è avvenuta la vincita

I TITOLARI: “NESSUNA PUBBLICITà PER TUTELARE IL CLIENTE”

Tentando di raccogliere qualche impressione sul momento o un semplice commento di cronaca, ci si scontra pacificamente con un solido e invalicabile muro di riservatezza eretto dai proprietari dell’esercizio. I titolari, dimostrando una ferrea etica e un profondo rispetto per la propria clientela, hanno deciso deliberatamente di non dare il minimo risalto mediatico all’accaduto. Nessuna insegna celebrativa, nessuna parola sfuggita per caso.

“Non stiamo mettendo nulla fuori proprio perché vogliamo tutelare il cliente, e preferiremmo non pubblicare niente”, hanno spiegato in modo inequivocabile i gestori.In un contesto urbano in cui le voci corrono in fretta, la loro preoccupazione principale è proteggere la sfera personale di chi si ritrova improvvisamente a gestire un’importante iniezione di liquidità, mettendolo al riparo da eccessive attenzioni. Davanti alle comprensibili insistenze per ottenere due righe di colore, la coppia è rimasta irremovibile, anteponendo il lato umano, la tutela e la sicurezza del cittadino al facile richiamo pubblicitario che una simile vincita avrebbe garantito alla loro attività. Il segreto, dunque, resta sigillato e ben custodito tra le mura della ricevitoria.