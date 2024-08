3 minuti per la lettura

L’amministrazione si è insediata al Comune di Vibo con due gare già andate deserte; in pochi giorni ha comunque affidato il servizio per la consegna dei libri nelle scuole ma i tempi sono slittati e pertanto questa avverrà a lezioni iniziate.

VIBO VALENTIA – Bisognerà attendere ancora un mese circa prima che i libri di testo siano a disposizione degli alunni frequentanti le scuole Primarie presenti nel territorio del Comune di Vibo. I vari volumi, infatti, saranno destinati ad arrivare sui banchi poco dopo l’inizio dell’anno didattico. La circostanza emersa ieri mattina, nel corso della IV commissione consiliare presieduta da Marcella Mellea.

I PASSAGGI DELL’AMMINISTRAZIONE ROMEO

discussione è emerso, per come evidenziato dal capogruppo del Pd, Francesco Colelli, che l’amministrazione in carica guidata da Enzo Romeo, al momento del suo insediamento, si è trovata con due gare d’appalto per l’affidamento del servizio espletate dalla Giunta passata, ma entrambe andate deserte. A quel punto, gli Uffici e l’assessore alla Pubblica istruzione, Vania Continanza, ne hanno promosse altrettante, ma con lo stesso esito delle precedenti.

Vista la situazione e i tempi che iniziavano ed essere realmente ristretti, da Palazzo Razza si è deciso di tentare la strada della trattativa privata contattando due librerie, una di Pizzo, “Streusa”, e l’altra di Vibo, “Lepore”: la prima, dopo essersi presa qualche giorno per riflettere, ha poi declinato l’invito per via delle difficoltà nell’espletamento del servizio; la seconda in un primo momento aveva dato disponibilità, salvo poi non presentarsi alla gara pubblica sul Mepa (Mercato economico delle pubbliche amministrazioni) adducendo a motivi organizzativi.

E siamo arrivati al 18 agosto scorso. Il Comune tenta l’ultima carta rivolgendosi all’attività Paprint che accetta e si mette subito al lavoro. Tuttavia, visto che i tempi sono slittati, chiaramente i libri di testo arriveranno nelle aule qualche giorno dopo l’inizio delle attività didattiche. «Il nostro impegno – ha commentato Colelli in aula – è stato quello di evitare di tornare alle cedole e l’abbiamo rispettato. I libri arriveranno purtroppo nelle aule con qualche giorno di ritardo, ma ci siamo trovati di fronte ad una situazione non creata da noi e alla quale abbiamo provato a rimediare e ci siamo riusciti».

LIBRI NELLE SCUOLE PRIMARIE DI VIBO: PARLA L’ASSESSORE DEL COMUNE, VANIA CONTINANZA

Soddisfatto del buon esito finale, nonostante il piccolo ritardo nella consegna dei testi, anche l’assessore Vania Continanza: «Faticosamente siamo riusciti a portare a termine la determina riguardante l’importante questione dei libri di testo – ha affermato – Volevamo evitare la pratica delle cedole, come d’altronde è stato fatto anche l’anno scorso con la precedente amministrazione. Desideravamo continuare sulla stessa strada per fare arrivare i volumi direttamente a scuola, senza che le famiglie facessero file nelle librerie e risparmiassero, così, tempo prezioso. Siamo felici di avere trovato disponibile, dopo diversi tentativi, la Paprint, da poco diventata libreria identitaria Calabria 1.0».

La libreria si occuperà, quindi, della distribuzione nei plessi «ma ci vorrà un po’ di pazienza – ha aggiunto la Continanza – L’importante è che ora conosciamo la strada e l’anno prossimo sono certa che sarà tutto più agevole. Si era anche pensato di tornare alle cedole, ma ci tenevo a fare continuare questo servizio direttamente nelle aule per tutte le famiglie».