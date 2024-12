Vibo, alla Villa dei Gerani operazione al colon in diretta mondiale

3 minuti per la lettura

Eseguita dal primario della clinica Villa dei Gerani, Vincenzo James Greco, una operazione al colon trasmessa in diretta mondiale

«ESSERE nel gotha della chirurgia italiana è motivo di grande soddisfazione per la nostra clinica ma, soprattutto, per l’intero territorio vibonese». Così Tonino La Gamba, patron di Villa dei Gerani, struttura accreditata con il Servizio sanitario regionale, commenta l’importante evento dei giorni scorsi che ha visto tra i protagonisti Vincenzo James Greco, primario di chirurgia generale e laparoscopica della clinica, che ha partecipato ad un evento di “chirurgia live”, eseguendo in diretta mondiale un complesso intervento di tumore al colon. Al riguardo, il professionista è noto ormai come “Dottore 1000 interventi”, per aver superato abbondantemente e con successo quota mille operazioni al colon, di tipo oncologico e non, presso la clinica di via Savio.

LEGGI ANCHE: Parla Greco, il chirurgo calabrese che ha operato in diretta mondiale

OPERAZIONE AL COLON IN DIRETTA MONDIALE RICHIAMATA AL CONGRESSO INTERNAZIONALE DI CHIRURGIA

L’evento richiamato da la Gamba riguarda il 35esimo Congresso internazionale di chirurgia dell’apparato digerente, presieduto dal professor Giorgio Palazzini col patrocinio dell’Università La Sapienza, tenutosi nei giorni scorsi a Roma, in modalità on line dall’Auditorium del Massimo. È, tradizionalmente, l’occasione per fare il punto sullo stato dell’arte di questa particolare branca chirurgica. Al Congresso sono state collegate ben 91 sale operatorie dall’Italia e dal mondo e sono stati eseguiti 153 interventi chirurgici per un totale di 500 ore di chirurgia live. Il meeting, arricchito non solo dalla qualità del corpo docente italiano ma anche dalla nutrita partecipazione di chirurghi di fama internazionale, è stato trasmesso in diretta in tutto il mondo su 22 canali web, con oltre 210.000 utenti da tutto il mondo.

Per Greco e la sua consolidata équipe di Villa dei Gerani si tratta del terzo anno consecutivo, unico caso finora in Calabria, anche questo motivo di soddisfazione per i protagonisti. L’interessato è stato chiamato a mostrare e spiegare, in diretta dalla sala operatoria della clinica vibonese, un intervento non semplice. «Si trattava di un tumore del colon ascessualizzato, perfettamente riuscito, per il quale abbiamo avuto l’esplicito apprezzamento del moderatore da Roma, il professore Claudio Coco del Gemelli, che si è complimentato più volte con noi per la “pulizia” dell’intervento e il rigoroso rispetto delle regole ontologiche. E mi piace sottolineare che al terzo giorno dall’operazione la nostra paziente ha potuto fare ritorno a casa».

UN EVENTO CHE CONFERMA LA VALIDITÀ PROFESSIONALE DELL’EQUIPE DELLA VILLA DEI GERANI

L’evento, rileva la Gamba, si pone come l’oggettiva conferma della validità professionale dell’équipe di Villa dei Gerani, perfettamente in grado di effettuare complessi interventi oncologici sul colon, alla pari di altre strutture italiane più celebrate, con una gestione ottimale, anche, della preparazione pre e post operatoria del paziente. «Senza dimenticare – aggiunge Greco – la qualità delle apparecchiature diagnostiche, messe a disposizione dalla proprietà, sia a livello gastroenterologiche che di risonanza magnetica e tac, che ci consentono diagnosi efficaci e tempestive».

Anche se in Calabria non esiste ancora una rete oncologica definita, ad avviso di Greco Villa dei Gerani «si pone comunque come un primario punto di riferimento del settore che contribuisce a limitare gli odiosi viaggi della speranza dei nostri concittadini verso strutture di altre regioni». Il grazie del primario va alla sua storica équipe formata dagli aiuti Vincenzo Amoroso e Michele Ruggero, gli anestesisti Massimo Raffaele e Andrea Lucibello, il ferrista Andrea Altieri e l’infermiera di sala Maria Fiorillo. Da lui, infine, un ringraziamento anche alla proprietà della clinica nella persona di Tonino La Gamba: «Nonostante le difficoltà, passate e presenti derivanti dai rapporti non ottimali con la Regione e l’Asp vibonese, la proprietà riesce comunque, a prezzo di notevoli sacrifici, a mantenere alta la qualità delle prestazioni ai suoi numerosi utenti».