Lo yacht dell'emiro del Qatar ormeggiato al largo di Tropea

1 minuto per la lettura

Tropea si conferma luogo di attrazione internazionale, nelle ultime ore avvistato al largo della Perla del Tirreno lo yacht dell’emiro del Qatar

TROPEA – Non uno yacht ma un castello galleggiante. Imponente, maestoso. È quello al largo in queste ore della costa di Tropea. Impossibile non notarlo. Il suo proprietario è l’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, appartenente alla famiglia sovrana del Paese da 150 anni. Una imbarcazione, denominata Al Mirqab, super lussuosa, lunga 133 metri, da 12 suite, due piscine, palestra, eliporto e una sala cinema. A bordo, oltre alla famiglia reale anche un equipaggio di 60 persone. Numeri che ne fanno il panfilo di extra lusso tra i più grandi al mondo.

CHI È L’EMIRO DEL QATAR IL CUI YACHT È ORMEGGIATO AL LARGO DI TROPEA

L’emiro ha sposato tre mogli. Dalla prima ha avuto quattro figli. Dalla seconda ne ha già avuto cinque e dalla terza quattro. In tutto otto maschi e cinque femmine. Proprietario del Paris Saint-Germain e fondatore della tv araba Al Jazeera, il 43enne sceicco è solito frequentare le acque italiane. Lo scorso anno il suo megayacth è stato avvistato nelle acque di Bari, l’anno prima in quelle del Salento, davanti alla costa di Gallipoli. E ora si è palesato davanti Tropea