Ultimo a Tropea, in mare tra pedalò e turisti che intonano "Altrove" - VIDEO

1 minuto per la lettura

Ultimo in vacanza tra un concerto e l’altro sbarca anche a Tropea dove in mezzo al mare i suoi fan intonano “Altrove”, l’ultimo suo successo

TROPEA (VIBO VALENTIA) – Non solo l’emiro del Qatar, le suggestioni naturalistiche offerte dalle bellezze di Tropea, la perla del Tirreno, attirano anche le star della musica italiana. Tra queste c’è anche Ultimo, nome d’arte di Niccolò Moriconi, che ha voluto comunicare ai suoi fan la sua presenza tra le onde cristalline del mare calabrese utilizzando i propri canali social.

In una stories pubblicata sul suo account Instagram ufficiale, infatti, Ultimo si è ripreso mentre in mare nei pressi della rupe alcuni dei suoi fan lo hanno riconosciuto ed hanno intonato alcune delle sue canzoni e in particolare “Altrove” l’ultimo in ordine cronologico dei suoi successi. Il cantante ha quindi rivolto a sé la camera chiudendo il video pubblicato nella stories con un “Tropea!”.

GUARDA IL VIDEO DI ULTIMO TRA LE ONDE DEL MARE DI TROPEA

Nelle immagini il cantante riprende i fan che lo hanno riconosciuto mentre navigava vicino alla riva a bordo del suo gommone. Immediati sono partiti i cori cui lo stesso Ultimo si è aggiunto mandando in visibilio i suoi sostenitori, dai più piccoli ai più grandi.