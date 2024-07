Ultimo a Tropea, il risveglio con i fan e l’inseguimento in barca – VIDEO

2 minuti per la lettura

Un dolce risveglio per il cantautore romano Ultimo, con i fan che intonano le sue canzoni e poi l’inseguimento in barca mentre lascia Tropea

Continua la vacanza calabrese per Ultimo, ancora una volta accolto dai fan in visibilio durante la sua permanenza a Tropea. Il cantautore romano infatti, si sta godendo il meritato riposo dopo una intensa tournée di successo a bordo della sua barca. E tra le varie tappe c’è anche quella della Costa degli Dei dove da giorni i fan lo stanno letteralmente rincorrendo.

Anche ieri (16 luglio 2024) pomeriggio la sua barca ormeggiata a Tropea, è stata presa d’assalto da gommoni colmi di fan che gli hanno fatto visita. «È incredibile» ha commentato lui, quasi incredulo per la quantità di persone sulle imbarcazioni che applaudivano e intonavano le sue canzoni, in particolare “Ti dedico il silenzio”.

«Stavo dormendo dopo pranzo in mezzo al mare della Calabria. Sento diversi gommoni suonare il clacson con le mie canzoni e mi sveglio. Scendo e trovo tutto questo. Puoi chiamarlo amore». Queste le considerazioni del cantautore, con un post sui social, visibilmente colpito dall’affetto dei suoi fan sulle coste calabresi.

LEGGI ANCHE: Ultimo a Tropea, in mare tra pedalò e turisti che intonano “Altrove”

Nella mattinata di oggi pare che Ultimo stia lasciando la Calabria a bordo della sua imbarcazione. Ma i fan hanno voluto salutarlo un’ultima volta inseguendolo a bordo dei gommoni e sempre con in sottofondo i suoi brani, tra cui la celebre “Piccola stella”. Lui li ha ripresi postando il video nelle sue stories e commentando ironicamente «I pirati. I pirati ci seguono».

La speranza dei fan è quella che ultimo ritorni in Calabria, non solo per le sue vacanze ma anche e soprattutto per una tappa della sua tournée già programmata per il 2025 e che qualche giorno fa, nel giro di 30 minuti ha già venduto 100 mila biglietti.