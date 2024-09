Mileto, il corteo Normanno ospite del Palio del Ciuccio di Guardavalle

2 minuti per la lettura

Il corteo storico normanno di Mileto ospite del Palio del Ciuccio di Guardavalle, a darne notizia è il sindaco di Mileto Salvatore Fortunato Giordano

MILETO – Il Comune di Mileto e i volontari dell’Accademia Milesia, parteciperanno a Guardavalle alla diciottesima edizione del palio del Ciuccio. La manifestazione, in programma domani 15 settembre 2024, su invito degli stessi organizzatori di Guardavalle, si arricchirà del corteo storico normanno. La XVIII edizione del Palio del Ciuccio-Città delle 12 Torri si terrà presso l’Agriturismo Fassi.

A renderlo noto è lo stesso sindaco Salvatore Fortunato Giordano che ha specificato come la giunta comunale abbia deciso di aderire alla proposta. Ma «anche al gemellaggio tra le due cittadine. Finalizzato alla partecipazione del “Corteo Normanno” con gli abiti medioevali prodotti nell’ambito del progetto Sturt-Up Sartoria Normanna Patti Territoriali finanziato dalla Regione Calabria».

Per Giordano «l’abbinamento tra le due Comunità» nasce «grazie all’intuizione di Mimmo Guido titolare dell’Agriturismo Fassi – Pietrarotta ove insiste anche il Museo della civiltà contadina e della cultura materiale, e dal Direttore artistico Francesco Sorgiovanni». Proprio quest’ultimo «da storico, ha individuato la concessione da parte di Ruggero I dell’antico Feudo Pietrarotta ad una delle famiglie nobili del Sedile dei Nobili della Contea di Stilo, la Famiglia Politi, dalla quale i Guido hanno rilevato il terreno realizzando una delle prime e più grandi aziende agrituristiche della Calabria».

Il sindaco ha messo in luce come «Domenica per l’Amministrazione comunale e l’Accademia Milesia, con tutto il gruppo dei volontari, sarà un onore partecipare a questo evento». Un evento che serve «a unire i territori con un filo culturale in uno scambio che si ripeterà nel tempo». Un evento «che serve a migliorarci e far conoscere le nostre radici storico culturali. Un bel modo per estendere i propri confini e le proprie conoscenze in un unico obiettivo di crescita sociale e culturale. Ringrazio pertanto il Sindaco di Guardavalle e l’Amministrazione comunale». Ma anche «la Famiglia Guido e il direttore artistico Sorgiovanni, i quali già ci hanno accolto in maniera calorosa alla conferenza stampa di presentazione. Credo che domenica scriveremo un’altra bella pagina»..

Nel dettaglio durante il Palio del Ciuccio, gli organizzatori hanno voluto «riservare un ruolo centrale al Corteo Normanno che, oltre a sfilare per le vie del Borgo, preceduto dai Nobili Fassi e scortato da figuranti locali, sarà accolto sulla scena dagli altri gruppi partecipanti. Ruggero I quindi leggerà il diploma di concessione del Casato. Di seguito verranno proposte al pubblico dal gruppo miletese le tre rievocazioni storiche allestite». In particolare, si svolgeranno il matrimonio di Ruggiero I e Giuditta d’Evraux, la consegna della chiavi dei Saraceni di Noto a Ruggero I, e infine il battesimo di Ruggero II. Tutto alternato da giocolieri, falconieri e musici».