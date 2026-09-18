“Le forme brevi” della pianista Anna Lucia Trimboli all'Auditorium di Vibo

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Oggi pomeriggio il concerto “Le Forme Brevi” della pianista Anna Lucia Trimboli organizzato da Agimus all’Auditorium del Valentianum, a Vibo

VIBO VALENTIA – Un recital dedicato alla forza espressiva della musica in pochi minuti è il senso de “Le forme brevi”, il concerto che oggi, alle 18, vedrà protagonista la pianista Anna Lucia Trimboli all’Auditorium Valentianum di Vibo Valentia, nell’ambito della stagione concertistica «Vibo Verdiana».

L’appuntamento, organizzato dalla Sezione Agimus di Vibo Valentia con il patrocinio del Ministero della Cultura e del Comune di Vibo Valentia, rappresenta il secondo evento della rassegna dopo la pausa estiva.

Il programma propone un viaggio tra Ottocento e Novecento attraverso alcune delle pagine più significative del repertorio pianistico. Si parte da Fryderyk Chopin, con Preludi e Studi, per arrivare alle atmosfere di Claude Debussy e all’intensità lirica di Aleksandr Skrjabin. In scaletta anche la rara «Romanza senza parole» di Giuseppe Verdi e la «Consolazione n 2» di Franz Liszt. A chiudere il recital sarà lo «Scherzo n. 1 op. 20» di Chopin, pagina di grande energia e impegno virtuosistico.

«Affrontare il concetto delle forme brevi significa immergersi in una dimensione in cui la sintesi diventa massima espressione poetica», sottolinea il direttore artistico, evidenziando la varietà del programma e la sensibilità interpretativa di Anna Lucia Trimboli: «Da Chopin a Debussy, da Skrjabin a Liszt, fino alla chicca verdiana, ogni brano è una gemma preziosa», aggiunge, invitando il pubblico a lasciarsi coinvolgere dalla «potenza espressiva della miniatura musicale».