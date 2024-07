2 minuti per la lettura

Un giovane calabrese, vibonese di Bivona per la precisione, si affaccia al calcio professionistico. Flavio Curtosi, classe 2004, affronterà il prossimo torneo di Serie C dall’altra parte dello Stretto. Curtosi ingaggiato dal Messina, quindi, dopo le due annate trascorse in Serie D, da titolare, con il Città di S.Agata e con il Notaresco (per un totale di 61 presenze).

Cresciuto nei Boys Marinate con Pino Messina

Da piccolo è cresciuto nel vivaio dei Boys Marinate, sodalizio che da anni profonde molte energie per i giovani, avendo altresì provveduto a dotare il proprio impianto di gioco con l’erba sintetica. A Vibo Marina Curtosi ha fatto Primi calci ed Esordienti, avendo come allenatore Pino Messina, un preparatore fra i più apprezzati in Calabria.

Poi per Curtosi ecco il passaggio al Real Vibo e il ritorno ai Boys Marinate, prima di passare alla Vibonese. Qui ha giocato con l’Under 19, si è allenato spesso con la prima squadra e con mister Periti. Ma non gli è mai stata data la possibilità di debuttare in rossoblù.

Da qui la scelta di andare a cercare spazio altrove. E così Curtosi ingaggiato dal Messina, prima di arrivare in Serie C, si è “fatto le ossa” affrontando due campionati di quarta serie, dove ha messo in mostra il proprio valore.

Adesso sale di un gradino e a Messina ritrova Giacomo Modica, incrociato a Vibo quando il tecnico siciliano allenava la squadra rossoblù. Sicuramente fa un certo effetto sapere di un valido estremo difensore vibonese apprezzato altrove, già titolare in due squadre fuori dalla Calabria, senza aver mai avuto la possibilità di giocare con la prima squadra della Vibonese. Un club, quest’ultimo, nel quale ogni anno si rivoluziona l’organico.

Curtosi ingaggiato dal Messina (è bene ribadirlo, perché si parla di professionisti, che lo hanno ritenuto valido) a quanto pare ha fatto una scelta, qualche anno addietro, di andare a giocare altrove. Qualcuno, all’interno della Vibonese, dovrebbe chiedersi il motivo per cui si prendono delle decisioni simili.