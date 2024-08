Allarme bullismo: dopo Vieste, nuovo caso a Sirignano

1 minuto per la lettura

Il video mostra un nuovo caso di bullismo con un gruppo di ragazzi di Sirignano che aggrediscono, minacciano e umiliano un ragazzino, inducendolo a baciare le mani.

SIRIGNANO (AVELLINO) – Un nuovo episodio di violenza giovanile. A pochi giorni dal caso di Vieste, che ha visto protagonista un 12enne picchiato e deriso da un gruppo di coetanei, un altro video choc sta facendo il giro del web. Stavolta i fatti si sono svolti a Sirignano, un piccolo comune in provincia di Avellino.

Il filmato, di 3 minuti e 34 secondi, pubblicato dal deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli dopo averne oscurato i volti dei protagonisti, mostra l’azione di bullismo. Un ragazzino viene circondato da un gruppo di ragazzi visibilmente più grandi di lui, che lo insultano e schiaffeggiano. «Che dici a tua mamma?», si sente chiedere più volte al ragazzino. Tra le minacce rivolte, anche la frase: “Se parli con tua madre ti appendiamo come Cristo in Croce”. Al culmine dell’atto di bullismo, il giovane di Sirignano che cerca di rispondere a tono, è indotto a baciare le mani a ciascuno dei suoi componenti, mentre un altro membro del gruppo riprende l’intera scena con il cellulare.

«Un gravissimo episodio di bullismo per il quale auspico che l’intera comunità locale si schieri apertamente in favore della giovanissima vittima aiutandoci a risalire all’identità di tutti i protagonisti di questa vigliacca aggressione» commenta Francesco Emilio Borrelli di alleanza Verdi Sinistra Francesco. Il deputato annuncia anche: «Abbiamo inviato le immagini alle forze dell’ordine per identificare i bulli e sanzionarli come meritano, insieme alle loro famiglie che, auspico, non si sottraggano alle loro gravi responsabilità».