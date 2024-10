Abusi sessuali su una bambina, arrestato 76enne in Irpinia

1 minuto per la lettura

Arrestato per abusi sessuali su una bimba in Irpinia grazie a un post su Facebook scritto dal nonno della vittima

ARIANO IRPINO Un anziano di settantasei anni è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale pluriaggravata nei confronti di una bambina di 10 anni in Irpinia. La polizia di Stato di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, ha notificato il provvedimento al termine delle indagini coordinate dalla Procura di Benevento. Il 76enne, recidivo e gravemente indiziato, si trova agli arresti domiciliari. Non potrà incontrare persone minorenni anche se fanno parte del suo ambito familiare.

Abusi sessuali in Irpinia, il post su Facebook che ha innescato le indagini

Un post su Facebook del nonno della piccola vittima ha innescato le indagini dal commissariato di Ariano Irpino. Lo stesso nonno ha confermato agli investigatori le confessioni pronunciate dalla sua nipotina sugli abusi subiti. La ragazzina, interrogata in luogo protetto e alla presenza di uno psicologo, ha riportato la stessa versione dei fatti raccontata al nonno. La piccola vittima degli abusi ha anche riferito di avere raccontato la vicenda a una amica, alla madre e alla nuova compagna del padre. Tutte e tre hanno, a loro volta, confermato confermato le circostanze apprese.

La bimba ha riconosciuto in foto il 76enne ed è riuscita a ricordare con precisione il giorno in cui avrebbe subito gli abusi.

Gli investigatori hanno acquisito screenshot, post Facebook, foto, video e percorsi Google Maps ed effettuato accertamenti sugli intestatari delle utenze coinvolte che hanno confermato le dichiarazioni rese