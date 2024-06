Spari a Casal di Principe, due gli episodi sui quali si indaga

2 minuti per la lettura

A Casal di Principe colpi di mitra esplosi nella notte; spari anche all’abitazione dei figli dell’ex capoclan Sandokan; si indaga sugli episodi

Colpi di mitra esplosi nella notte a Casal di Principe, nel Casertano, Comune noto alle cronache perché roccaforte del clan dei Casalesi. A Casal di Principe si vota anche per le elezioni amministrative. In Piazza Mercato, un uomo incappucciato avrebbe sparato diversi colpi in aria. Non è chiaro ancora il movente che ha portato al gesto ma le forze dell’ordine stanno indagando. Al vaglio anche le telecamere di sorveglianza per far luce su quanto accaduto. Al momento, trovati in piazza, accanto al Municipio, bossoli calibro 9×2. E che chi ha sparato si trovava probabilmente a bordo di un’auto assieme ad un’altra persona.

A dare notizia degli spari a Casal di Principe, il sindaco uscente, Roberto Natale, in un lungo post social. “Questa mattina appena aperto il cellulare vi ho trovato messaggi di amici che mi raccontavano qualcosa di grave accaduto stanotte – scrive – . Qualche imbecille con il volto coperto si è divertito a spaventare le persone sparando colpi di mitraglietta in aria. E’ gravissimo, c’è qualcuno che vuole riportare indietro gli orologi e farci rivivere tempi bui quando il territorio era occupato dalle forze criminali, dalla camorra. Ma hanno sbagliato. Tornate nelle vostre tane e restateci”.

Ma oltre agli spari in piazza Mercato, a poche ore dall’apertura delle urne dove si vota per eleggere il nuovo primo cittadino, si indaga anche su un secondo episodio. Stavolta in via Bologna; coinvolta la casa dove vivono i due figli dell’ex capoclan oggi collaboratore di giustizia Francesco Sandokan Schiavone: Ivanhoe ed Emanuele Libero, quest’ultimo scarcerato qualche settimana fa. Il portone di ingresso pare sia stato raggiunto una quindicina di proiettili, sui cui bossoli sono in corso gli accertamenti balistici.

E’ da verificare se a sparare nei due luoghi di Casal di Principe sia stata la stessa arma e soprattutto nello stesso arco temporale e quindi se i due episodi siano correlati. Per il momento comunque, pare non siano legati alla competizione elettorale. Ma a Casal di Principe c’è comunque preoccupazione visto che alla vigilia delle ultime due elezioni comunali, entrambe vinte dal sindaco uscente Renato Natale, non si erano verificati casi del genere.