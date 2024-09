Frana nel casertano: trovato il corpo di Giuseppe Guadagnino

1 minuto per la lettura

Trovato il corpo del 42enne Giuseppe Guadagnino nel laghetto dell’ex Cava Giglio; travolto con la madre nella frana di San Felice a Cancello.

SAN FELICE A CANCELLO (CASERTA)- Anche il corpo di Giuseppe Guadagnino, il secondo disperso della frana di San Felice a Cancello, è stato ritrovato. Il cadavere del 42enne è stato rinvenuto quest’oggi, 12 settembre 2024 nel laghetto dell’ex cava Giglio, nella stessa area dove il due settembre era stato il corpo di sua madre Agnese Milanese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Maddaloni.

Giuseppe Guadagnino risultava disperso insieme alla madre il 42enne disperso insieme alla madre dal 29 agosto 2024, giorno in cui una frana colpì la frazione di Talanico di San Felice a Cancello, in provincia di Caserta. Madre e figlio quel pomeriggio si trovavano in un terreno di loro proprietà quando sono stati travolti dall’ondata di maltempo. I due sembra fossero su apecar. ll mezzo subito dopo la frana era stato trovato completamente distrutto in una scarpata, a testimonianza della violenza dell’ondata di fango e detriti.

Le ricerche dei due dispersi non si sono mai fermate. E, in particolare le operazioni di ricerca si erano concentrate nell’ex Cava Giglio, un sito altamente inquinato e difficilmente accessibile. I soccorritori, tra cui Vigili del Fuoco, Protezione Civile, forze dell’ordine e volontari, hanno lavorato incessantemente per setacciare l’area, utilizzando mezzi meccanici e imbarcazioni.

Poi, pochi giorni fa, è stato individuato e recuperato il corpo della 74enne Agnese Milanese. E’ stato rinvenuto all’interno dell’ex Cava Giglio. Un’area che negli anni era divenuta una sorta di discarica a cielo aperto e dove si erano convogliate le acque del nubifragio.